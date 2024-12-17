تردد القنوات المجانية الناقلة لـ حفل ذا بيست 2024.. تفاصيل

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، ليلة توزيع الجوائز بـ حفل ذا بيست 2024 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للأفضل في العام والذي يقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

حفل ذا بيست

تعتبر جائزة ذا بيست لأفضل لاعب من أهم الجوائز في عالم كرة القدم وتأتي في المرتبة الثانية بعد الكرة الذهبية، وتقدم في عدد من الفئات وهي أفضل مدرب، والتشكيل المثالي للاعبين الرجال، والتشكيل المثالي للسيدات وأفضل حارس مرمى، وأفضل لاعبة وأفضل حارسة مرمى و أفضل مدرب لفريق نسائي.

موعد حفل ذا بيست 2024

ينطلق حفل جائزة ذا بيست 2024 مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر، على أن تنطلق مراسم توزيع الجوائز في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لحفل ذا بيست 2024

يرصد الموجز، في هذا التقرير القنوات الناقلة لحفل ذا بيست 2024 والذي يقام للمرة الأولى في قطر حيث أعلنت قنوات بي إن سبورت الرياضية حصولها على حقوق بث حفل جوائز ذا بيست 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن تخصص مجموعة القنوات القطرية القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS لنقل الحفل وهي قناة مفتوحة غير مشفرة.

تردد قناة بي إن الإخبارية على نايل سات

التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3.

تردد قناة بي إن الإخبارية على سهيل سات

التردد: 10810.

الاستقطاب: عامودي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3.

ميسي بطل ذا بيست 2023

مشاهدة البث المباشر لحفل جائزة ذا بيست 2024

يمكنك متابعة حفل جائزة ذا بيست 2024 بأكثر من وسيلة، حيث ستقوم الحسابات الرسمية للاتحاد الدولي لكرة لكرة القدم ببث الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما تقوم قناة بي إن سبورت بإذاعة حفل ذا بيست 2024 على الحساب الرسمي للقناة على يوتيوب، بالإضافة إلى خدمة TOD وbeIN CONNECT.

ميس بطل النسخة الأخيرة من الجائزة

كان ليونيل ميسي آخر المتوجين بهذه الجائزة في نسخة العام الماضي، وهو يتواجد في القائمة النهائية للمرشحين بجائزة هذا العام وسيخوض منافسة قوية مع فينيسيوس جونيور ورودري وكيليان مبابي.

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