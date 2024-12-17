احجز تذكرتك الآن.. طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد بدوري الأبطال

أعلنت شركة تذكرتي، طرح تذاكر مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد، للحجز، وذلك للقمة التي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لتذكرتي عبر فيسبوك:" تم فتح باب الحجز لمباراة النادي الأهلي ونادي شباب بلوزداد الجزائري فى بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025".

ينتظرفريق الأهلي، مؤازة جماهيره خلال تلك القمة لتحقيق الفوز وانتزاع صدارة المجموعة من جديد ومصالحة جماهيره بعد خسارة مواجهة باتشوكا في نصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال.

موعد مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد

يلتقي فريق الأهلي نظيره شباب بلوزداد، في السادسة مساء الأحد 22 ديسمبرالجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد

مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، تنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط وتحديدا عبر قناة beIN Sports HD 2 المشفرة.

الأهلي ضد شباب بلوزداد

تفوق أهلاوي أمام شباب بلوزداد

يحظي فريق الأهلي بالتفوق تاريخيا أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري حيث التقيا في 4 مباريات كانت جميعها في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث حقق الأهلي الفوز في مباراتين وحسم التعادل نتيجة مباراتين أخريين.

وجاءت مواجهات الأهلي ضد شباب بلوزداد كالتالي..

الأهلي 1 × 0 شباب بلوزداد – بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عام 2001

شباب بلوزداد 0 × 1 الأهلي - بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عام 2001

الأهلي 0 × 0 شباب بلوزداد - بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عام 2023

شباب بلوزداد 0 × 0 الأهلي - بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عام 2023

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

يرصد الموجز، ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا حيث يتصدر فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي مجموعة الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي..

1- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

اقرأ أيضًا:

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية الجولة الثالثة.. مركز الأهلي

موقف أكرم توفيق من الرحيل عن الأهلي وعرض بيراميدز.. تطورات جديدة