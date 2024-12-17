مهاجم أنجولي على أعتاب النادي الأهلي.. التفاصيل كاملة

حسم مصدر داخل النادي الأهلي عن الأنباء المترددة بخصوص الدخول في مفاوضات قوية مع أحد لاعبي نادي الوكرة القطري خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وارتبط اسم جيلسون دالا، مهاجم نادي الوكرة القطري بالانضمام إلى صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم الجاري.

ويأمل النادي الأهلي في التعاقد مع مهاجم مميز خلال الشتاء الجاري بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية العام المقبل.

مهاجم الوكرة القطري على رادار النادي الأهلي

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ" الموجز" أن اللاعب الأنجولي جيلسون دالا، مهاجم نادي الوكرة القطري معروض بالفعل على طاولة مفاوضات القلعة الحمراء.

جيلسون دالا- النادي الأهلي

وأضافت المصادر أنه حتى الأن لا يوجد اتفاق نهائي مع اللاعب الأنجولي والنادي الأهلي خاصًة أن الأخير لم يتحرك بصورة رسمية لحسم الصفقة في ظل عدم استطلاع رأس السويسري مارسيل كولر.

وأشار المصادر أن هناك مهاجم قوي سيتم التعاقد معه بشكل مؤكد في يناير المقبل خاصًة في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين على رأسهم محمود عبد المنعم كهربا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا



يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد المقبل في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

افتتح النادي الأهلي مشواره في دور المجموعات بفوز مثير على استاد أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

يشارك الأهلي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا، التي تضم أيضًا شباب بلوزداد وأورلاندو بايرتس واستاد أبيدجان.

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعد تجاوزه جورماهيا الكيني في دور الـ32، وحقق الفوز في الجولة الأولى على ستاد أبيدجان قبل أن يتعادل مع أورلاندو بايرتس في الجولة الثانية.

يسعى الأهلي بقيادة المدرب مارسيل كولر للتتويج باللقب الثالث على التوالي بعد فوزه بالنسختين الأخيرتين 2022-23 و2023-24.

يدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد طاقم تحكيم يتكون من حكم الساحة صادق السالمي، والمساعد الأول وائل الحناشي، والمساعد الثاني يوسف الجامي، والحكم الرابع يسري بو علي.

اقرأ أيضا:

الدوري السعودي يستهدف فينيسيوس جونيور وماركينيوس في صفقات ضخمة الموسم المقبل

بلاك بولز يقهر إنيمبا بثلاثية نظيفة بمجموعة الزمالك فى الكونفدرالية الأفريقية