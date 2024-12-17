النادي الأهلي يستقر على فسخ التعاقد مع نجمه بعد رغبة كولر

استقر مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على فسخ التعاقد مع أحد لاعبي المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة بسبب خروجه من الحسابات الفنية.

وارتبط أكثر من لاعب داخل النادي الأهلي بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل بعد استبعاده من حسابات السويسري مارسيل كولر.

وأكد كولر لمسؤولي النادي الأهلي عدم حاجته الفنية لعدد من لاعبي فريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء حيث يأمل في ضم صفقات جديدة لمواصلة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

الأهلي يفسخ تعاقد يوسف أيمن في الشتاء

وعلم " الموجز " أن النادي الأهلي قد استقر بشكل شبه نهائي على فسخ التعاقد مع يوسف أيمن مدافع المارد الأحمر وإعادته لفريقه السابق الدحيل القطري.

ولم يحظى يوسف أيمن بفرصة كاملة مع النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر في ظل عدم قناعة الأخيرة بقدراته الفنية منذ انضمامه على سبيل الإعارة في الصيف الماضي.

يوسف أيمن- النادي الأهلي

ومن المقرر أن يتواصل مسؤولي النادي الأهلي في الساعات القليلة المقبلة مع وكلاء اللاعب لفسخ عقد الإعارة بالتراضي بين الطرفين وعودته من جديد لـ الدحيل القطري.

ومن جهة أخرى يواصل الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة ضد نظيره نادي شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام فريق شباب بلوزداد على ملعب " القاهرة الدولي" في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكان النادي الأهلي قد تعرض لهزيمة مفاجأة أمام نظيره نادي باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع بينهما بنصف نهائي الإنتركونتيننتال بالعاصمة القطرية الدوحة.



قائمة الأهلي لموسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

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