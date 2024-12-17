تطورات موقف النادي الأهلي بشأن ضم تريزيجيه.. القصة كاملة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تطورات موقف النادي الأهلي من الحصول على خدمات محمود حسن تريزيجيه جناح فريق طرابزون سبور التركي خلال الفترة المقبلة.

ويطمح النادي الأهلي إلى التعاقد مع محمود تريزيجيه في المرحلة المقبلة بناءً على رغبة من السويسري مارسيل كولر لتعزيز صفوف المارد الأحمر قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية بالنسخة الحديثة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة حيث أسفرت القرعة وقوع المارد الأحمر بالمجموعة الأولى.

وتضم مجموعة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية كل من : " إنتر ميامي الأمريكي ،بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

وأبدى محمود حسن تريزيجيه موافقته المبدئية على الانتقال لصفوف النادي الأهلي حيث أخطر مسؤولي الأحمر بضرورة التفاوض مع نظرائهم بنادي طرابزون سبور لحسم الصفقة.

تريزيجيه يقترب من النادي الأهلي على سبيل الإعارة

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ" الموجز" أن هناك طريقين لـ النادي الأهلي من أجل حسم صفقة تريزيجيه عن طريق ناديه التركي طرابزون سبور.

وأضاف المصدر أن الطريق الأول سيمثل التفاوض بين الناديين على انتقال تريزيجيه إلى النادي الأهلي لمدة شهرًا واحدًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية على طريقة حمدي فتحي في حال سماح لوائح البطولة بهذا الأمر.

محمود تريزيجيه- النادي الأهلي

وتابع بأن الأمر الثاني هو تقديم عرضًا رسميًا لفريق طرابزون سبور لاستعارة تريزيجيه لمدة 6 أشهر بدايًة من شهر يونيو المقبل في حال عدم سماح لوائح بطولة كأس العالم بالإستعانة به شهرًا فقط.

وأنهى حديثه " هناك تمسك كبير داخل النادي الأهلي بضم تريزيجيه في ظل المعرفة بإمكانياته الفنية والبدنية وقدرته على صناعة الفارق بقوة مع القلعة الحمراء".

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة ضد شباب بلوزداد

ويواصل النادي الأهلي استعدادته القوية للمواجهة المرتقبة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف ملعب " القاهرة الدولي" مواجهة النادي الأهلي أمام بطل الجزائر يوم الأحد 22 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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