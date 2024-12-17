تاريخ مواجهات الأهلي ضد شباب بلوزداد قبل قمة الأحد بدوري الأبطال

تنتظر النادي الأهلي مواجهة قوية ضد شباب بلوزداد الجزائري في ختام الدور الأول بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق الأهلي، عن تحقيق الفوز خلال هذه المواجهة الشرسة لانتزاع صدارة المجموعة ومصالحة جماهيره بعد خسارة مواجهة باتشوكا في نصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال.

موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

يواجه فريق الأهلي نظيره شباب بلوزداد، في السادسة مساء الأحد 22 ديسمبرالجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديد عبر قناة beIN Sports HD 2 المشفرة.

الأهلي ضد شباب بلوزداد

تاريخ مواجهات الأهلي ضد شباب بلوزداد

التقي فريق الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري في 4 مباريات كانت جميعها في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث حقق الأهلي الفوز في مباراتين وحسم التعادل نتيجة مباراتين أخريين.

وجاءت مواجهات الأهلي ضد شباب بلوزداد كالتالي..

الأهلي 1 × 0 شباب بلوزداد – بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عام 2001

شباب بلوزداد 0 × 1 الأهلي - بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عام 2001

الأهلي 0 × 0 شباب بلوزداد - بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عام 2023

شباب بلوزداد 0 × 0 الأهلي - بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عام 2023

مواعيد مباريات الأهلي القادمة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ـ الجولة الثالثة: الأهلي ضد شباب بلوزداد في القاهرة "22 ديسمبر الجاري".

ـ الجولة الرابعة: شباب بلوزداد ضد الأهلي في الجزائر " 3- 4 – 5 يناير 2025".

ـ الجولة الخامسة: ستاد أبيدجان ضد الأهلي في كوت ديفوار " 10 – 11 – 12 يناير 2025".

ـ الجولة السادسة: الأهلي ضد أورلاندو الجنوب أفريقي في القاهرة " 17 – 18 – 19 يناير 2025".

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يرصد الموجز، ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا حيث يتصدر فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي مجموعة الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي..

1- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

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