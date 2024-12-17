النادي الأهلي يقترب من حسم صفقة محلية في الشتاء.. اسم مفاجأة

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة محلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم الجاري.

ويطمح النادي الأهلي إلى تدعيم صفوف الفريق الأحمر بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الذي يسعى إلى ضم أكثر من صفقة من العيار الثقيل.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ النادي الأهلي جلسة مع لجنة الكرة بالقلعة الحمراء لمناقشة احتياجات الفترة المقبلة من أجل المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية.

مصطفى العش يقترب من النادي الأهلي

وعلم "الموجز " أن النادي الأهلي بات قريبًا للغاية من حسم صفقة مصطفى العش مدافع نادي زد خلال الشتاء المقبل لتعزيز الخط الخلفي للمارد الأحمر في الموسم الجاري.

وتوصل النادي الأهلي لاتفاق شبه نهائي مع نظيره نادي زد من أجل التعاقد مع مصطفى العش في الميركاتو الشتوي المقبل وذلك بعد موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

مصطفى العش- زد

وكان السويسري مارسيل كولر قد أبدى موافقته النهائية على قطع إعارة يوسف أيمن مدافع نادي الدحيل القطري وذلك نتيجة ضعف مستواه الفني وخروجه من حساباته.

وكان الأهلي قد تعاقد مع يوسف أيمن في الصيف الماضي قادمًا من صفوف نادي الدحيل القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم مع عدم وجود بند شراء.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

وعلى سياق اخر يواصل الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي استعدادته القوية للمواجهة المرتقبة ضد شباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد يوم 22 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد تعرض للخسارة أمام نظيره نادي باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة 6/5 بنصف نهائي كأس الإنتركونتننتال في اللقاء الذي جمع بينهما بـ العاصمة القطرية "الدوحة" مساء السبت الماضي.

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