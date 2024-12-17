القنوات الناقلة لقمة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال

يواجه النادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ختام الدور الأول بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي النادي الأهلي، لتحقيق الفوز أمام نظيره شباب بلوزداد لاستعادة صدارة المجموعة التي يحتلها أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا، ومصالحة جماهيره الغاضبة من اللاعبين والإدارة بعد خسارة مواجهة باتشوكا في نصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال.

موعد قمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

الأهلي علي موعد مع لقاء نظيره شباب بلوزداد، في السادسة مساء الأحد 22 ديسمبرالجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لقمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة قمة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديد عبر قناة beIN Sports HD 2 المشفرة.

الأهلي ضد شباب بلوزداد

الأهلي يتفوق أمام شباب بلوزداد الجزائري

يقف التاريخ في صف فريق الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد الجزائري حيث تقابل الفريقان في 4 مباريات كانت جميعها في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث حقق الأهلي الفوز في مباراتين وحسم التعادل نتيجة مباراتين أخريين.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يرصد الموجز، ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا حيث يتصدر فريق أورلاندو بايرتس المجموعة برصيد 5 نقاط ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي..

1- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ـ الجولة الثالثة: الأهلي ضد شباب بلوزداد في القاهرة "22 ديسمبر الجاري".

ـ الجولة الرابعة: شباب بلوزداد ضد الأهلي في الجزائر " 3- 4 – 5 يناير 2025".

ـ الجولة الخامسة: ستاد أبيدجان ضد الأهلي في كوت ديفوار " 10 – 11 – 12 يناير 2025".

ـ الجولة السادسة: الأهلي ضد أورلاندو الجنوب أفريقي في القاهرة " 17 – 18 – 19 يناير 2025".

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