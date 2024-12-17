جوائز ذا بيست| فينيسيوس أفضل لاعب في العالم لعام 2024

توج فينيسيوس جونيور، مهاجم فريق ريال مدريد، بجائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال الحفل المقام حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وأقيمت حفل جوائز “ذا بيست” اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في العاصمة القطرية الدوحة، وتم اختيار المتنافسين للحصول على جائزة ذا بيست بناءً على أدائهم خلال الفترة الممتدة من 21 أغسطس 2023 حتى 10 أغسطس 2024.

وتألق فينيسيوس في موسم 2023 - 2024، وكان المهاجم المتألق يسجل بصورة منتظمة أهدافًا حاسمة لفريق ريال مدريد، حيث سجل 24 هدفًا في 39 مباراة في جميع المسابقات.

🟥 #آخر_خبر | البرازيلي 🇧🇷 فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد @realmadridarab 🇪🇸 يحرز جائزة FIFA THE BEST لأفضل لاعب في العالم 2024 🏆 pic.twitter.com/ws2MmOBM9h — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 17, 2024

من أبرز إنجازات النجم البرازيلي الدولي، تسجيل هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند بالإضافة إلى إحرازه 3 أهداف “هاتريك”، في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة.

ويأتي حفل جوائز ذا بيست قبل يوم من مباراة ريال مدريد الإسباني ضد باتشوكا المكسيكي، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للقارات للأندية “إنتركونتيننتال”، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء على ملعب لوسيل، الذي استضاف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

قائمة المرشحين لجائزة الفيفا (أفضل لاعب) في 2024

البرازيلي فينيسيوس جونيور – ريال مدريد.

الفرنسي كيليان مبابي – ريال مدريد الإسباني.

الأرجنتيني ليونيل ميسي – فريق إنتر ميامي الأميركي.

الإسباني داني كارباخال- ريال مدريد.

الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي – ريال مدريد.

الألماني فلوريان فيرتس – باير ليفركوزن الألماني.

الإنجليزي جود بيلينغهام – ريال مدريد.

الإسباني لامين جمال – برشلونة الإسباني.

الإسباني رودري – مانشتر سيتي.

النرويجي إرلينغ هالاند – مانشستر سيتي الإنجليزي.

الألماني المعتزل توني كروس – ريال مدريد.

قائمة الفائزين بجوائز الأفضل 2023

الأرجنتيني ليونيل ميسي (أفضل لاعب)

البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي) جائزة حارس العام.

الإنجليزية ماري إيربس (مانشستر يونايتد سابقا وباريس سان جيرمان حاليا) أفضل حارسة.

الإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) أفضل مدرب لفرق الرجال.

الهولندية سارينا فيخمان (منتخب إنجلترا) أفضل مدرب لفرق السيدات.

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