جوائز ذا بيست.. هالاند وبيلينجهام على رأس التشكيل المثالي لعام 2024

جوائز ذا بيست.. تواجد النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، والإنجليزي جود بيلينجهام جوهرة ريال مدريد على رأس التشكيل المثالي لعام 2024.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "افيفا"، عن التشكيل المثالي لعام 2024، والذي يضم أفضل 11 لاعبًا في العالم، وذلك في حفل توزيع جوائز ذا بيست، المقام حاليًا في دولة قطر.

وغاب الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول على التشكيل المثالي لعام 2024، والذي زينه العديد من النجوم، أبرزهم هالاند وبيلنيجهام، وفينيسوس جونيور بالإضافة إلى لامين يامال.

ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، التشكيل المثالي لعام 2024 وفقًا لما أعلنه الفيفا في حفل جوائز ذا بيست اليوم.

هالاند على رأس التشكيل المثالي لعام 2024

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا/الأرجنتين).

خط الدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي/البرتغال)، ويليام ساليبا (آرسنال/فرنسا)، أنطونيو روديجر (ريال مدريد/ألمانيا)، داني كارفاخال (ريال مدريد/إسبانيا).

الوسط: توني كروس (ريال مدريد وألمانيا سابقًا)، جود بيلينجهام (ريال مدريد/إنجلترا)، رودري (مانشستر سيتي/إسبانيا).

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي/النرويج)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد/البرازيل)، لامين يامال (برشلونة/إسبانيا).

هالاند يزين التشكيل المثالي لعام 2024

أبرز المتوجين بـ جوائز ذا بيست 2024

فينسيوس جونيور أفضل لاعب عام 2024.

كارلو أنشيلوتي أفضل مدرب عام 2024.

ايمليانو مارتينيز يفوز بجائزة أفضل حارس مرمي.

ايمر هيز تفوز بجائزة أفضل مدربه للسيدات.

اليخاندرو جارناتشو يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في حفل جوائز ذا بيست 2024

البرازيلي فينيسيوس جونيور – ريال مدريد.

الفرنسي كيليان مبابي – ريال مدريد الإسباني.

الأرجنتيني ليونيل ميسي – فريق إنتر ميامي الأميركي.

الإسباني داني كارباخال- ريال مدريد.

الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي – ريال مدريد.

الألماني فلوريان فيرتس – باير ليفركوزن الألماني.

الإنجليزي جود بيلينغهام – ريال مدريد.

الإسباني لامين جمال – برشلونة الإسباني.

الإسباني رودري – مانشتر سيتي

النرويجي إرلينغ هالاند – مانشستر سيتي الإنجليزي.

الألماني المعتزل توني كروس – ريال مدريد.

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