تطورات إصابة عبدالله السعيد قبل مباراة الزمالك ضد سيراميكا في الدوري المصري

كشف نادي الزمالك، مساء اليوم الثلاثاء، عن آخر تطورات إصابة عبدالله السعيد نجم الفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا كيلوباترا في الدوري المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره سيراميكا كيلوباترا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري 2024-2025.

وكان عبدالله السعيد قد تعرض للإصابة مؤخرًا، والتي أثبت الفحوصات الطبية أنها كدمة في العضلة الأمامية، ويوضح لكم الموجز التطورات فيما يلي.

تطورات إصابة عبدالله السعيد مع الزمالك

وأكد الدكتور محمد أسامة طبيب نادي الزمالك اليوم، أن عبد الله السعيد يخضع لبرنامج علاجي مكثف حاليًا، من أجل التعافي من الإصابة، وتجهيزه جيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وخضع عبدالله السعيد، لبرنامج تأهيلي وعلاجي داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

تطورات إصابة عبدالله السعيد مع الزمالك

وشهد مران الزمالك اليوم أيضًا، مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا وناصر ماهر، حيث أنه شارك الثنائي في الفقرة البدنية مع جميع اللاعبين قبل المشاركة في جزء من تدريبات الكرة، في إطار خطة تجهيزهما بشكل تدريجي للمشاركة في كافة فقرات المران خلال التدريبات القادمة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا كيلوباترا، يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك وسيراميكا

1- المصري البورسعيدي 10 نقاط.

2- الزمالك 9 نقاط .

3- الأهلي 8 نقاط.

4- بيراميدز 7 نقاط.

5- سيراميكا كليوباترا.

7 نقاط 6- فاركو 7 نقاط

7- الاتحاد السكندري 7 نقاط

8- طلائع الجيش 7 نقاط

9- زد اف سي 5 نقاط

10- سموحة 5 نقاط

11- إنبي 4 نقاط

12- الإسماعيلي 4 نقاط

13- غزل المحلة 4 نقاط

14- الجونة 3 نقاط

15- مودرن سبورت 3 نقاط

16- بتروجيت نقطتان

17- البنك الأهلي نقطتان

18- حرس الحدود نقطة واحدة

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