الزمالك يجهز مفاجأة لـ عبد الله السعيد بعد السوبر الأفريقي

يجهز نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مفاجأة جديدة لـ عبد الله السعيد صانع ألعاب الفارس الأبيض بعد المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي في السوبر الأفريقي.

ويواجه الزمالك بقيادة مديره الفني جوزيه جوميزه غريمه التقليدي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الذي يقوده السويسري مارسيل كولر يوم الجمعة 27 سبتمبر بنهائي السوبر الأفريقي.

الزمالك يدرس تجديد عقد عبد الله السعيد بعد مواجهة الأهلي

وعلم"الموجز" أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب يدرس فكرة تمديد عقد لاعب الوسط عبد الله السعيد لموسم إضافي، نظرًا للأداء المميز الذي يقدمه مع الفريق الأبيض منذ انضمامه.

وتستعد إدارة الزمالك لعقد جلسة مع عبد الله السعيد بعد مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، المقرر لها الجمعة المقبلة في السعودية، لبحث تجديد تعاقده لموسم آخر.

ويأتي ذلك خاصة أن عقده الحالي سينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يتيح له الانتقال إلى أي نادٍ في يناير.

عبد الله السعيد- الزمالك

يسعى الزمالك لمناقشة السعيد حول تمديد عقده لموسم آخر، وسيتم ترك القرار النهائي للاعب نفسه، خاصة وأن السعيد يبلغ من العمر 39 عامًا حاليًا.

وفي سياق اخر تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد الفوز على منافسه الشرطة الكيني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

قائمة الزمالك النهائية لمواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي.

خط الدفاع: حسام عبدالمجيد- حمزة المثلوثي- مصطفى الزناري- عمر جابر- محمود بنتايك- محمد حمدي.

وسط الميدان: ناصر ماهر- عبدالله السعيد- نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة- زياد كمال- مصطفى شلبي- كونراد ميشالاك- أحمد سيد زيزو- محمود عبدالرازق شيكابالا.

خط الهجوم: عمر فرج- سيف الجزيري- حسام أشرف.

وتعاقد الزمالك مؤخرًا مع أكثر من لاعب قوي على رأسها الدولي البولندي كونراد ميشالاك من صفوف أُحد السعودي وعمر فرج من أيك السويدي فضلًا عن المغربي محمود بنتايك من سانت إيتيان الفرنسي هذا بالإضافة لـ محمد حمدي ظهير أيسر إنبي.

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