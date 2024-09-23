سر غياب علي معلول عن التتويج بدرع الدورى وحقيقة مشاركته في السوبر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي السر وراء عدم ظهور الدولي التونسي علي معلول في احتفالية التتويج ببطولة الدوري المصري.

وتوج النادي الأهلي مؤخرًا ببطولة الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخه بعد صراع قوي مع ناديي بيراميدز والزمالك على اللقب المحلي.

وحرصت الشركة المتحدة ورابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب على تسليم درع دوري نايل لفريق الأهلي عقب مواجهة جورماهيا الكيني في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا الماضية.

سر غياب علي معلول عن احتفالية الأهلي بالدوري المصري

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ" الموجز" أن السر وراء عدم ظهور علي معلول في احتفالية التتويج ببطولة الدوري العام جاء بتوصية من الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب.

وتابع المصدر أن الجهاز الطبي حذر علي معلول من الحضور في احتفالية التتويج بالدوري وذلك خوفًا من تفاقم إصابته التي تعرض لها بقطع في وتر إكيلس.

علي معلول

في الوقت ذاته أكد طبيب الأهلي لـ إدارة القلعة الحمراء عن صعوبة سفر اللاعب التونسي علي معلول في الوقت الحالي مع البعثة إلى السعودية رغم عدم مشاركته في ظل تأديه برنامجه العلاجي والتأهيلي للعودة للملاعب بشكل أسرع.

ونفى مصدر داخل النادي الأهلي الأنباء التي تشير حول قيد اللاعب التونسي علي معلول في القائمة الأفريقية ومشاركة في السوبر الأفريقي.



ويستعد فريق الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك في إطار منافسات نهائي كأس السوبر الأفريقي والمقرر إقامته في المملكة العربية السعودية على ملعب "المملكة أرينا".

وستنطلق مواجهة الأهلي ضد الزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل 27 سبتمبر والتاسعة بتوقيت الإمارات والمتحدة.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

الهجوم: وسام أبو علي، محمود عبد المنعم كهربا.

اقرأ أيضا:

مانشستر سيتي يحرم أرسنال من الفوز في قمة الدوري الإنجليزي.. مباراة جنونية

تفاصيل بطولة كأس إنتركونتيننتال والأندية المشاركة ومواعيد المباريات قبل انطلاقها اليوم