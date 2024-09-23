قناة مجانية تنقل مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد بمشاركة الأهلي والزمالك

كشفت قناة مجانية، عن بثها لمباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد، والتي يشارك بها الأهلي والزمالك، وتستضيفها العاصمة الإدارية بجمهورية مصر العربية.

ومن المقرر أن تقام مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد، في صالة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل.

وقع فريق الأهلي لكرة اليد، “منظم البطولة” في المجموعة الثانية، بجانب كل من أندية برشلونة وجامعة سيدنى، فيما جاء الزمالك في المجموعة الأولى التي تضم توباتى البرازيلي و فيزبريم المجري.

ويتواجد في المجموعة الثالثة كلا من: "كاليفورنيا الأمريكي، ماجدبورج الألماني والخليج السعودي".

ويستعرض “الموجز” في السطور الآتية، تردد القناة المفتوحة التي تذيع مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024-2025.

قناة مجانية تذيع مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد

وأكدت قنوات أون تايم سبورتس، على حصولها لحقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد بمشاركة الأهلي والزمالك.

تردد قنوات أون تايم سبورت

التردد: 11861.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

كأس العالم للأندية لكرة اليد

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد

الجمعة 27 سبتمبر:

الخليج × كاليفورنيا إيجلز - 3 عصرا.

الأهلي × جامعة سيدني - 6.30 مساء.

الزمالك × توباتي - 9 مساء.

السبت 28 سبتمبر:

فيزبريم × توباتي - 3 عصرا.

ماجديبورج × كاليفورنيا إيجلز - 5.30 مساء.

برشلونة × جامعة سيدني - 8 مساء.

السبت 28 سبتمبر:

فيزبريم × توباتي - 3 عصرا.

ماجديبورج × كاليفورنيا إيجلز - 5.30 مساء.

برشلونة × جامعة سيدني - 8 مساء.

الأحد 29 سبتمبر:

الخليج × ماجديبورج - 3 عصرا.

الزمالك × فيزبريم - 5.30 مساء.

الأهلي × برشلونة - 8 مساء.

الثلاثاء 1 أكتوبر:

مباراة ترتيبية 1 - 11 صباحا.

مباراة ترتيبية 2 - 2 ظهرا.

نصف النهائي 1 - 5 مساء.

نصف النهائي 2 - 8 مساء.

الأربعاء 2 أكتوبر:

مباراة ترتيبية 3 - 4 عصرا.

الخميس 3 أكتوبر:

مباراة ترتيبية 4 - 11 صباحا.

مباراة ترتيبية 5 - 2 ظهرا.

مباراة المركز الثالث - 5 مساء.

النهائي - 8 مساء.

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