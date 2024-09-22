مانشستر سيتي يحرم أرسنال من الفوز في قمة الدوري الإنجليزي.. مباراة جنونية

اقتنص فريق مانشستر سيتي، التعادل من أرسنال في الوقت القاتل من عمر المباراة المثيرة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم.

تواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، مع نظيره مانشستر سيتي، في ختام منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم.

وأقيمت مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024، على ملعب الاتحاد، في أبرز قمم البريمرليج.

ونجح فريق مانشستر سيتي في أن يحرم أرسنال من الفوز في الوقت القاتل من عمر هذه الريمونتادا المثيرة.

واقتنص مانشستر سيتي التعادل من أرسنال في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، ويستعرض لكم “الموجز”، أهداف هذه المباراة في السطور الآتية.

أهداف مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

هز النرويجي إيرلينج هالاند، شباك أرسنال مبكراً في هذا اللقاء، حيث أنه سجل الهدف الأول والوحيد لمانشستر سيتي بالدقيقة 9.

وأدرك أرسنال التعادل في الدقيقة 22 بهدف لاعبه كالافيوري، قبل أن يسجل غابرييل دوس سانتوس هدف فوز الجانز في الدقيقة 70 من عمر هذه المباراة النارية.

لكن لم يستسلم مانشستر سيتي، بل خطف هدف التعادل من جديد في الثواني الأخيرة من عمر هذه الريمونتادا الجنونية، الذي أحرزه جون ستونز.

مانشستر سيتي وأرسنال

تشكيل مانشستر سيتي ضد أرسنال اليوم

وجاء تشكيل مانشستر سيتي ضد أرسنال اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس. الدفاع :كايل وواكر، مانويل أكانجي، روبن دياز، جوفسكو جفارديول.

الوسط: رودري، إيلكاي جوندوجان. وسط الملعب الهجومي: سافينيو، برناردو سيلفا، جيرمي دوكو.

الهجوم: إيلينج هالاند.

وجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي اليوم، كل من أورتيجا، كارسون، ستونز، كوفاسيتش، جاك جريليتش، ماثيوس نونيز، فيل فودين، ريكو لويس، مكاتي.

تشكيل أرسنال ضد مانشستر سيتي اليوم

بينما جاء تشكيل أرسنال ضد مانشستر سيتي اليوم على هذا النحو:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، ريكاردو كالافيوري.

وسط الملعب: توماس بارتي، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد.

وضمت دكة بدلاء أرسنال اليوم كل من، نيتو، وايت، كيويور، ساكوري، لويس سكيلي، جورجينيو، نوانيري، ستيرلينج جيسوس.

وحسب هذه النتيجة، احتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يأتي أرسنال في المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

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