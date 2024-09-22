موعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2024-2025

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن موعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بهذا الموسم 2024-2025، وذلك ما يستعرضه لكم “الموجز” في هذا التقرير.

انتهت منافسات الدور التمهيدي ودور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بنسختهما الحالية، والتي شهدت منافسات قوية.

ويترقب عدد من الفرق المصرية، مصيرهما في القرعة بهذا الدور، من بينهما الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا والزمالك في الكونفدرالية.

الأهلي يتأهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا

ونجح الأهلي في التأهل لهذا الدور من مجموعة دوري أبطال أفريقيا بهذا الموسم 2024-2025، على حساب جورماهيا الكيني.

وانتصر الأهلي على جورماهيا بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب التي أقيمت في كينيا، كما حسم لقاء الإياب لصالحه بنفس النتيجة في القاهرة.

بيراميدز يتأهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا

وخطف بيراميدز بطاقة التأهل لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، من منافسه الجيش الرواندي.

بيراميدز تعادل خارج ملعبه مع الجيش الرواندي بهدف لكل منهما، ثم انتصر السماوي في الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف .

الزمالك يتأهل لمجموعات الكونفدرالية الإفريقية

وصعد الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية 2024-2026، بعدما تخطى الشرطة الكيني في دور الـ 32.

وتغلب الزمالك على الشرطة الكيني بهدف دون رد ذهابا، كما فاز بهدفين مقابل هدف واحد في الإياب.

موعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

وتقرر أن يكون موعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، يوم الاثنين 7 أكتوبر المقبل.

أما بالنسبة لمراسم سحب القرعة، ستسحب الكونفيدرالية الإفريقية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، و قرعة دوري أبطال إفريقيا ستكون في الثانية ظهرًا.

دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

الفرق المتأهلة من دوري أبطال أفريقيا

وتأهل لهذا الدور من بطولة دوري أبطال إفريقيا حتى الآن 11 فريقًا، من بينهم الأهلي وبيراميدز من مصر، وشباب بلوزداد ومولودية الجزائر من الجزائر.

بالإضافة إلى صن داونز وأورلاندو بيراتس من جنوب إفريقيا ومازيمبي ومينياما من الكونغو الديمقراطية والرجاء المغربي والترجي التونسي ويانج أفريكانز التنزاني، ويتبقى 5 مقاعد أخرى لم تحدد بعد.

الفرق المتأهلة من الكونفدرالية

وصعد 6 فرق لدور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية حتى الآن، وهم الزمالك ونهضة بركان المغربي والصفاقسي التونسي وستاد مالي وشباب قسطنطينية الجزائري ولوندا سول الأنجولي.

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