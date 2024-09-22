التشكيل الرسمي لـ مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

تم الكشف عن التشكيل الرسمي لـ مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، المرتقبة بينهما في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2024-2025، ويرصده لكم “الموجز”، في السطور الآتية.

يترقب عشاق كرة القدم، موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وأرسنال، في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر، وذلك بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

تشكيل مانشستر سيتي ضد أرسنال اليوم

وجاء تشكيل مانشستر سيتي ضد أرسنال اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

الدفاع :كايل وواكر، مانويل أكانجي، روبن دياز، جوفسكو جفارديول.

الوسط: رودري، إيلكاي جوندوجان.

وسط الملعب الهجومي: سافينيو، برناردو سيلفا، جيرمي دوكو.

الهجوم: إيلينج هالاند.

بدلاء مانشستر سيتي أمام أرسنال

وضمت مقاعد بدلاء مانشستر سيتي اليوم، كل من أورتيجا، كارسون، ستونز، كوفاسيتش، جاك جريليتش، ماثيوس نونيز، فيل فودين، ريكو لويس، مكاتي.

تشكيل أرسنال ضد مانشستر سيتي اليوم

بينما جاء تشكيل أرسنال ضد مانشستر سيتي اليوم على هذا النحو:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، ريكاردو كالافيوري.

وسط الملعب: توماس بارتي، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد.

بدلاء أرسنال أمام مانشستر سيتي اليوم

وجلس على دكة بدلاء أرسنال اليوم كل من، نيتو، وايت، كيويور، ساكوري، لويس سكيلي، جورجينيو، نوانيري، ستيرلينج جيسوس.

مانشستر سيتي وأرسنال

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وأرسنال

في تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وأرسنال، خاض الفريقين165 مباراة، فاز الجانرز في 100 مواجهة وانتصر السماوي في 65 فوز، وتعادلا في 46 مباراة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم

تعد شبكة قنوات بي إن سبورت، هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم، كونها الناقل الرسمي الحاصل على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمكن مشاهدة هذه المباراة تحديداً عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق المخضرم حفيظ دراجي.

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