أنشيلوتي يكشف موقف نجم ريال مدريد من مواجهة ألافيس

أكد مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، أنه فريقه يقاتل بشراسة ويجتهد في كل مباراة خلال مسابقة الليجا هذا الموسم.

وأوضح مدرب ريال مدريد في الوقت نفسه على جاهزية لاعب الوسط جود بيلينجهام قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لـ اختبار جديد عندما يحتضن ديبورتيفو ألافيس مساء الغد، الثلاثاء، على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن جولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

أنشيلوتي يوضح مدى جاهزية بيلينجهام

صرح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قبل المباراة، قائلاً: "نحن في حالة من الزخم الجيد ويجب علينا الاستمرار في هذا النهج، لكن يجب عليك أن تدرك أنه في كل مباراة يتوجب عليك المنافسة والكفاح والتحمل".

وعن حالة بيلينجهام وكارفاخال، أضاف: "بيلينجهام يعاني من إصابة في الكتف تشبه إصابته العام الماضي، لكنه تماثل للشفاء على الرغم من ضرورة خضوعه للحماية لضمان سلامته".

وأوضح" يستطيع المشاركة وسيشارك، بينما كارفاخال يحتاج إلى بضعة أيام إضافية".

وبخصوص تكتيك تسجيل أهداف ريال مدريد في الشوط الثاني، علق المدرب الإيطالي قائلاً: "هذه حقيقة ملفتة للنظر تحدثنا عنها قبل مباراة إسبانيول".

واستمر حديثه" كان يجب علينا تحقيق نقطة إضافية من القوة ولكن مع الإدراك بأن قدرة الفرق تنخفض في الشوط الثاني وتظهر أماكن شاغرة".

وبخصوص خوض مباراته رقم 300 مع ريال مدريد، أشار : "لقد كان لي الحظ السعيد بتدريب أندية كبيرة مثل ميلان، والتي أكن لها مشاعر خاصة.

وواضل حديثه" ومع ذلك، ريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم، لا شك في ذلك. بالجلوس على هذا المقعد 300 مرة، لا أعتقد أنها معجزة ولكنها حقيقة".

موقف ريال مدريد قبل مواجهة ألافيس في الدوري الإسباني

ويستعرض لكم “الموجز” موقف ريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره ألافيس في بطولة الليجا كالتالي:

يحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر برشلونة الذي يمتلك 18 نقطة وقد حقق الانتصار في جميع مبارياته حتى الآن.

في المقابل يحتل ألافيس المركز السادس برصيد 10 نقاط وذلك قبل مباراته المقبلة أمام ريال مدريد في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

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