بظهور محمد صلاح.. التشكيل المثالي للجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

جاء الفرعون المصري محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

وأسدل الستار مساء أمس الأحد على منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت على مباريات قوية، حيث قاد محمد صلاح المحترف المصري في صفوف ليفربول فريقه للفوز أمام بورنموث بثلاثية.

وصنع محمد صلاح هدف ليفربول الثالث في شباك بورنموث، والذي سجله لويس دياز، ويكشف الموجز تشكيل الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي رصدته شبكة سوفا سكور كالآتي..

في حراسة المرمى: هندرسون (كريستال بالاس)

في خط الدفاع: إبراهيما كوناتي (ليفربول) - موسكويرا (وولفرهامبتون) - أكانجي (مانشستر سيتي)

في خط الوسط: كايسيدو (تشيلسي) - تيلمانس (أستون فيلا) - ماديسون (توتنهام) - لويس دياز (ليفربول)

في خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول) - هيونج مين سون (توتنهام) - نيكولاس جاكسون (تشيلسي)

محمد صلاح

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وموقف محمد صلاح

1- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 10

2- لويس دياز - ليفربول - 5

3- نيكولاس جاكسون - تشيلسي - 4

3- بريان مبيومو - برينتفورد - 4

3- جون دوران - أستون فيلا - 4

4- محمد صلاح - ليفربول - 3

4- نوني مادويكي - تشيلسي - 3

4- يوان ويسا - برينتفورد - 3

4- أولي واتكينز - أستون فيلا - 3

4- هارفي بارنيس - نيوكاسل - 3

4- داني ويلبيك - برايتون - 3

4- كريس وود - نوتنجهام فورست - 3

5- جيان فيليب ماتيتا - كريستال بالاس - 2

5- كاي هافيرتس - آرسنال - 2

5- أنطوان سيمنيو - بورنموث - 2

5- جواو بيدرو - برايتون - 2 =

5- أمادو أونانا - أستون فيلا - 2

5- سون هيونج مين - توتنهام - 2

5- دومينيك كالفرت ليوين - إيفرتون - 2

5- جيمي فاردي - ليستر سيتي - 2

5- راؤول خيمينيز - فولهام - 2

5- كول بالمر - تشيلسي - 2

5- إيميل سميث روي - فولهام - 2

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