الدوري الإنجليزي 2024-2025.. مواعيد الجولة السادسة وجدول الترتيب والهدافين

أسدل الستار مساء أمس الأحد، على منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد اشتعال المسابقة وبدء مانشستر سيتي في مسلسل نزيف النقاط مبكرًا.

ويستعرض الموجز جدول مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي وجداول ترتيب الأندية والهدافين.

مواعيد مباريات الجولة السادسة في الدوري الإنجليزي

السبت 28-9-2024

2:30 عصرًا - نيوكاسل ضد مانشستر سيتي

5:00 عصرًا - تشيلسي ضد برايتون

5:00 عصرًا - برينتفورد ضد وست هام

5:00 عصرًا - إيفرتون ضد كريستال بالاس

5:00 عصرًا - أرسنال ضد ليستر سيتي

5:00 عصرًا - نوتنجهام ضد فولهام

7:30 مساء - وولفرهامبتون ضد ليفربول

الأحد 29-9-2024

4:00 عصرًا - إيبسويتش تاون ضد أستون فيلا

6:30 مساء - مانشستر يونايتد ضد توتنهام

10:00 مساء - بورنموث ضد ساوثهامبتون

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة السادسة

1- مانشستر سيتي - 13

2- ليفربول - 12

3- أستون فيلا - 12

4- آرسنال - 11

5- تشيلسي - 10

6- نيوكاسل - 10

7- برايتون - 9

8- نوتنجهام - 9

9- فولهام - 8

10- توتنهام - 7

11- مانشستر يونايتد - 7

12- برينتفورد - 6

13- بورنموث - 5

14- وست هام - 4

15- ليستر سيتي - 3

16- كرسيتال بالاس - 3

17- إيبسويتش تاون - 3

18- ساوثهامبتون - 1

19- إيفرتون - 1

20 وولفرهامبتون - 1

مانشستر سيتي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة السادسة

1- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 10

2- لويس دياز - ليفربول - 5

3- نيكولاس جاكسون - تشيلسي - 4

3- بريان مبيومو - برينتفورد - 4

3- جون دوران - أستون فيلا - 4

4- محمد صلاح - ليفربول - 3

4- نوني مادويكي - تشيلسي - 3

4- يوان ويسا - برينتفورد - 3

4- أولي واتكينز - أستون فيلا - 3

4- هارفي بارنيس - نيوكاسل - 3

4- داني ويلبيك - برايتون - 3

4- كريس وود - نوتنجهام فورست - 3

5- جيان فيليب ماتيتا - كريستال بالاس - 2

5- كاي هافيرتس - آرسنال - 2

5- أنطوان سيمنيو - بورنموث - 2

5- جواو بيدرو - برايتون - 2 =

5- أمادو أونانا - أستون فيلا - 2

5- سون هيونج مين - توتنهام - 2

5- دومينيك كالفرت ليوين - إيفرتون - 2

5- جيمي فاردي - ليستر سيتي - 2

5- راؤول خيمينيز - فولهام - 2

5- كول بالمر - تشيلسي - 2

5- إيميل سميث روي - فولهام - 2

6- كيفن دي بروين - مانشستر سيتي - 1

6- جوشوا زيركزي - مانشستر يونايتد - 1

6- اماد ديالو - مانشستر يونايتد - 1

6- ديوجو جوتا - ليفربول - 1

6- بوكايو ساكا - آرسنال - 1

6- لياندرو تروسارد - آرسنال - 1

6- توماس بارتي - آرسنال - 1

6- أليكس إيوبي - فولهام - 1

6- كاورو ميتوما - برايتون - 1

6- سيمون ادينجرا - برايتون - 1

6- جولينتون - نيوكاسل - 1

6- مورجان جيبس وايت - نوتنجهام فورست - 1

6- لوكاس باكيتا - وست هام - 1

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