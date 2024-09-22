قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وآرسنال في جميع المسابقات
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، ونظيره آرسنال، اليوم الأحد، في الساعة 6:30 مساءً، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.
أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي لمواجهة آرسنال في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
- حراسة المرمى: إيدرسون.
- خط الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – مانويل أكانجي – يوشكو جفارديول.
- خط الوسط: بيرناردو سيلفا – رودري – إليكاي جوندوجان.
- خط الهجوم: جيرمي دوكو – إيرلينج هالاند – سافيو.
يغيب كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال.
وأعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي، وأجرى المدرب عدة تبديلات في تشكيل فريقه بمشاركة ريكاردو كالافيوري بشكل أساسي لأول مرة.
وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:
- حراسة المرمى: دافيد رايا.
- خط الدفاع: تيمبر – ويليام ساليبا – جابريال – كالافيوري.
- خط الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – كاي هافرتز.
- خط الهجوم: بوكايو ساكا – تروسارد – جابريال مارتينيل.
تاريخ المواجهات بين مانشستر سيتي وآرسنال
تقابل مانشستر سيتي وآرسنال، خلال 169 مباراة من مختلف المسابقات، حقق السيتي الفوز في 48 لقاء وسجل 203 هدفًا، بينما فاز آسنال في 83 مواجهة، وأحرز 274 هدفًا.
- 169 مباراة
- فاز السيتي 48 لقاء
- سجل السيتي في مرمى آرسنال 203 هدفًا
- فاز آرسنال 83 مواجهة
- سجل آرسنال في مرمى 274
في مسابقة الدوري الإنجليزي.. واجه مانشستر سيتي، فريق آرسنال، 54 مباراة في البريميرليج، فاز السيتي 19 لقاء، وسجل 71 هدفًا، بينما نجح آرسنال في تحقيق الفوز خلال 24 مواجهة، وأحرز 74 هدفًا في شباك السيتي.
هدافي مباريات مانشستر سيتي وآرسنال
- كيفين دي بروين - مركز خط الوسط مانشستر سيتي - 8 أهداف.
- سيرخيو أغويرو - مركز هجوم مانشستر سيتي - 8 أهداف.
- رحيم ستيرلينغ - مركز الجناج مانشستر سيتي - 6 أهداف.
- فريدريك ليونغبرغ - مركز خط الوسط آرسنال - 5 أهداف.
- إيمانويل أديبايور - مركز الهجوم (آرسنال - مانشستر سيتي) - 5 أهداف.
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