كل ما يخص مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

ويستضيف ملعب "المملكة أرينا" المواجهة الكبرى بين فريق الكروي الأول بالنادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك الذي يقوده فنيًا جوزيه جوميز في نهائي السوبر الأفريقي.

ويدخل النادي الأهلي هذه المباراة عقب تتويجه تحت قيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على منافسه الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

في المقابل يشارك الزمالك في هذه المواجهة باعتباره بطلًا للكونفيدرالية الأفريقية على حساب نظيره نهضة بركان المغربي بعد الفوز عليه بهدف دون رد في لقاء الإياب.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الأفريقي

ستنطلق مواجهة الأهلي بقيادة كولر أمام منافسه الزمالك تحت قيادة جوميز يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري ضمن مباريات بطولة كأس السوبر الأفريقي.

الأهلي والزمالك

وستبدأ صافرة لقاء الأهلي أمام الزمالك في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والتاسعة بتوقيت الإمارات وأبو ظبي وذلك بالعاصمة الرياض على ملعب "المملكة أرينا".

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي أمام الزمالك

من المقرر أن تُذاع مواجهة الأهلي أمام الزمالك عبر قناة "بي إن سبورت" الرياضية القطرية المفتوحة وذلك بتعليق التونسي عصام الشوالي.



وأعلنت أيضًا قناة "إم بي سي" مصر حصولها على حقوق بث مواجهة السوبر الأفريقي والتي جاء ترددها على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12322.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

ويستعرض لكم "الموجز" تشكيل الأهلي ضد الفارس الأبيض كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، محمد هاني، يحيي عطية الله ، رامي ربيعة .

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق، حسين الشحات، بيرسي تاو .

خط الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد المارد الأحمر على النحو الأتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، محمد بنتايك

خط الوسط: محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر

خط الهجوم: سيف الجزيري، أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي

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