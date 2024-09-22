شوبير يكشف مفاجأة عن استاد الأهلي الجديد.. حلم الخطيب

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن حلم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، هو تدشين لناديه، مشيرًا إلى أن شركة كبيرة قدمت عرضًا ماليًا ضخمًا للتعاون في هذا المشروع المستقبلي.

أكد شوبير في تصريحات إذاعية: "حلم محمود الخطيب يتمثل في تطوير ملعب النادي الأهلي. سيكون ذلك خطوة جريئة، حيث سيتم تحقيق هذا الحلم رغم النجاحات والبطولات التي حققها النادي، والفروع الجديدة التي تم فتحها، إذ يسعى الخطيب لتحقيق هذا الهدف".

عرض مالي ضخم لتدشين ستاد الأهلي

وأشار شوبير إلى وجود عرض مالي كبير من جانب شركة مصرية لربط اسمها بالنادي الأهلي.

وختم تصريحاته قائلًا: "المفاوضات تسير نحو الاتفاق، وكان من المقرر عقد مؤتمر في 10 أكتوبر القادم، لكن قد يتم تأجيله للنظر في عروض أخرى قد تكون أفضل".

الأهلي يستعد للسفر إلى السعودية لملاقاة الزمالك



وعلى سياق اخر علم "الموجز" أن مسؤولو النادي الأهلي قد أنهوا إجراءات السفر إلى السعودية للمشاركة في بطولة السوبر الأفريقي المقررة يوم الجمعة المقبلة في الرياض.



قام الجهاز الإداري بإنهاء الإجراءات بالتنسيق مع السفارة السعودية في القاهرة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

تم تحديد موعد سفر الأهلي إلى السعودية يوم الأربعاء المقبل، حيث سيخوض الفريق تدريبًا صباح ذلك اليوم على ملعب التتش قبل السفر في الرابعة عصرًا.

سيتدرب الأهلي مرة واحدة فقط في السعودية قبل المباراة وستكون هذه البطولة فرصة لتجديد التنافس بين الفريقين الكبيرين خارج البطولات المحلية.

سيلتقي الأهلي والزمالك رسميًا في كأس السوبر الأفريقي لأول مرة منذ عام 1994، حيث ستقام المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الجمعة على ملعب المملكة أرينا في المملكة العربية السعودية.

هذه المواجهة تعتبر فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بتاريخية تجمع بين الفريقين، ولمعرفة من سيسطر على عرش القارة السمراء.

فاز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) في لقاء الإياب، بينما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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