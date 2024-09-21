شيكابالا وعبدالله السعيد أبرزهم.. عتاولة الكرة المصرية في الملاعب

علق أحمد فتحي، نجم الكرة المصرية حذاءه، بعد مسيرة طويلة امتدت أكثر من 23 عامًا من البطولات مع منتخب مصر والنادي الأهلي. نوصد لكم في هذا التقريرمن خلال الموجز “من هم الأساطيرالتي لا تزال في الملاعب”.

وداع الأساطير للملاعب.. وليد سليمان يسبق أحمد فتحي في تعليق حذاءه

أعلن أحمد فتحي، اعتزاله كرة القدم رسميًا، اليوم السبت، من خلال قناة أم بي سي مصر، بعد مسيرة كروية حافلة على المستويين الدولى والمحلى.

وفي يوم 12 فبراير 2022، أعلن وليد سليمان لاعب الأهلي، اعتزاله بنهاية الموسم رسميًا، وكتب وليد سليمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "الحمد لله الذى أعطاني أكثر ما تمنيت".

وحقق وليد سليمان مع الأهلي خلال مسيرته العديد من البطولات:

24 بطولة قارية ومحلية

7 بطولة الدوري الممتاز و

4 مرات الفوز بدوري أبطال إفريقيا

كأس مصر مرتين

السوبر المصري 6 مرات

والسوبر الإفريقي 4 مرات

ولقب وحيد في الكونفدرالية الإفريقية

تحقيق للمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية في مرتين.

وليد سليمان

أساطير يقتربون من نهاية مشوارهم في الملاعب

محمود عبد الرازق شيكابالا

كان قد صرح محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك المصري، عن موعد اعتزاله كرة القدم نهائيًّا، بعد تمديد تعاقده مع ناديه حتى صيف 2026.

وقال شيكابالا صاحب الـ 38 عامًا، أنه لن يكون قادرًا على إكمال مشواره الكروي، لمدة سنتين إضافيتين، ويعتقد أنه سيعتزل بنهاية الموسم المقبل.

بطولات لم يحققها شيكابالا في مسيرته.. يعد الغزال الأسمر من أساطير كرة القدم المصرية والأفريقية على مر السنوات الماضية، لكن تبقى مسيرته منقوصة من بعض البطولات، التي قد لا يحققها مع إعلانه موعد اعتزاله، وهي التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والمشاركو في كأس العالم.

محمد عبد الشافي

تراجع عبد الشافي عن الاعتزال.. كان محمد عبد الشافي قد اتخذ قرار الاعتزال في موسم 2023، ولكن بمجرد أن احتاجه نادي الزمالك قرر العودة مرة أخرى إلى الملاعب.

ويعد عبد الشافي صاحب الـ 38، من أكثر اللاعبين المحبوبين في الكرة المصرية، سواء من جماهير الأهلي أو الزمالك، وذلك لإلتزامه خارج وداخل الملاعب.

عبدالله السعيد

عبد الله السعيد، واحد من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، وما زال قادرًا على العطاء داخل المستطيل الأخضر، والدليل مساعي بعض الأندية للتعاقد معه خلال الفترة الماضية أبرزهم نادي الزمالك.

ولم يصرح عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن موعد اعتزاله كرة القدم، وإنهاء مسيرته الكروية.

تراجع عبدالله السعيد عن اعتزاله دوليًا.. فى 12 فبراير 2022 ، أعلن عبد الله السعيد، نجم بيراميدز، الاعتزال الدولى بعد مشاركته ضمن قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 والتى أقيمت في الكاميرون، ولكن تراجع عن الاعتزال، بعد قرار روي فيتوريا، وضمه في قائمة منتخب مصر.

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