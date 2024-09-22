للمرة الثامنة على التوالي.. الهلال يفوز على الاتحاد السعودي في "الكلاسيكو"

انتهت المباراة التي جمعت بين الهلال والاتحاد السعودي، بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للموسم الجديد. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

سجل أليكساندر ميتروفيتش، الهدف الأول لفريق الهلال، في الدقيقة 3 من بداية المباراة، بعرضية عن طريق روبن نيفيز، ليستقبلها أليكساندر برأسية، ويضعها داخل شباك الاتحاد.

وفي الدقيقة 14، احتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح الهلال، بعد عرقلة رينان لودي من عبد الإله العمري داخل منطقة الجزاء، وأحرز أليكساندر ركلة الجزاء.

وجاء الهدف الثالث للهلال، عن طريق سالم الدوسري، بعد تمريرة طويلة من وسط الملعب عن طريقروبن نيقيز تجاه الدوسري المنطلق داخل منظقة الجزاء.

وقبل نهاية المباراة بدقائق، سجل كريم بنزيما الهدف الأول لفريق الاتحاد، بتمريرة من موسى ديابي، في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

الهلال والاتحاد

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:-

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رينان لودي - علي البليهي - حسن تمبكتي - جواو كانسيلو.

خط الوسط: سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - روبين نيفيز - ماركوس ليوناردو.

خط الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش - مالكوم - سالم الدوسري.

بينما ضم تشكيل الاتحاد كل من:-

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

الدفاع: مهند الشنقيطي - عبد الإله العمري - دانيلو بيريرا - حسن قادش.

الوسط: نجولو كانتي - حسام عوار - فابينيو.

الهجوم: موسى ديابي - كريم بنزيما - ستيفن بيرجوين.

وبهذه النتيجة، يتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد مرور أربع جولات، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني.

وكان كل من الهلال والاتحاد قد حققا انطلاقة قوية في بداية الموسم، حيث فاز الهلال في الجولات الثلاث السابقة على ضمك والأخدود والرياض، بينما اكتسح الاتحاد منافسيه الخلود والتعاون والوحدة بنتائج كبيرة.

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