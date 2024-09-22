ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025 بعد نهاية الجولة الخامسة.. مانشستر سيتي يتمسك بالصدارة

اشتعلت المنافسة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، بعد نتائج الجولة الخامسة، التي انتهت بتعادل مانشستر سيتي المثير مع أرسنال.

التقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مع غريمه مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد في قمة الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، في الريمونتادا المثيرة التي جمعتهما بقمة البريمرليج.

أهداف أرسنال ومانشستر سيتي اليوم

افتتح النرويجي إيرلينج هالاند، التسجيل في هذا اللقاء، حيث أنه أحرز الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 9.

وتعادل أرسنال عن طريق لاعبه كالافيوري في الدقيقة 22، قبل أن يضاعف غابرييل دوس سانتوس نتيجة الجانزر بالهدف الثاني في الدقيقة 46.

وفي الثواني الأخيرة من عمر هذه المباراة، خطف مانشستر سيتي هدف التعادل على أرسنال، والذي جاء عن طريق نجمه جون في الدقيقة 98.

وحسب هذه النتيجة، حصل كل من أرسنال ومانشستر سيتي على نقطة وحيدة، ليتمسك السماوي بصدارته في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة.

مانشستر سيتي وأرسنال

أبرز نتائج الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي

شهدت الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، نتائج مثيرة، من بينهم فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية نظيفة، وتعادل مانشستر يونايتد سلبياً مع كريستال بالاس، كما تعادل برايتون إيجابياً مع نوتينجهام فورست.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:

1 مانشستر سيتي 13 نقطة.

2 ليفربول، 12 نقطة.

3 أستون فيلا، 12 نقطة.

4 آرسنال، 11 نقاط.

5 تشيلسي، 10 نقاط.

6 نيوكاسل، 10 نقاط.

7 برايتون، 9 نقاط.

8 نوتينجهام فورست، 9 نقاط.

9 فولهام، 8 نقاط.

10 توتنهام، 7 نقاط.

11 مانشستر يونايتد 7 .

12 برينتفورد، 6 .

13 بورنموث 5 .

14 وست هام يونايتد، 4

15 ليستر سيتي، 3 .

16 كريستال بالاس، 3.

17 إيبسويتش تاون، 3 .

18 ساوثهامبتون، نقطة.

19 إيفرتون، نقطة.

20 ولفرهامبتون، نقطة.

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