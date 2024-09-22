نوتينجهام يخطف تعادل مثير من برايتون في الدوري الإنجليزي

خطف فريق نوتينجهام فورست، تعادل مثير من نظيره برايتون، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي بهذا الموسم 2024-2025.

تواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي نوتينجهام فورست مع نظيره برايتون، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنسخته الحالية.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، مباراة نوتينجهام فورست وبرايتون، ليحصد كل فريق منهم نقطة وحيدة، في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض لكم “الموجز” في السطور الآتية، أهداف مباراة برايتون ونوتينجهام فورست اليوم، وترتيب الدوري الإنجليزي بعد هذه النتيجة.

أهداف مباراة برايتون ونوتينجهام فورست

قص نوتينجهام فورست شريط التسجيل في هذا اللقاء، بهدف لاعبه كريس وود في الدقيقة 13 من ركلة جزاء.

وافتتح جاك هانشيلود التسجيل لفريقه برايتون في الدقيقة 42 من عمر هذه المباراة، ليدرك التعادل في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 45 سجل برايتون هدفه الثاني بأقدام داني ويلبيك، قبل أن يخطف نوتينجهام التعادل بهدف نجمه رامون سوسا في الدقيقة 70.

برايتون ونوتينجهام

وجاء تشكيل برايتون أمام نوتينجهام فورست اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: فيربروجين.

الدفاع: فيلتمان - فان هيكي - لويس دانك - إيستوبينان.

الوسط: هينشيلوود - كواماه باليبا. أمامهما: ادينجرا - روتر - ميتوما.

الهجوم: داني ويلبيك.

وجلس على مقاعد بدلاء برايتون: ستييل - إيجور - جوليو - ويبستر - جواو بيدرو - إنسيسو - مينتاه - كاديوجلو - ويفير - فيرجسون.

فيما جاء تشكيل نوتينجهام فورست ضد برايتون على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيلس.

الدفاع: مورينو - موريلو - ميلينكوفيتش - أينا.

الوسط: وارد براوس - أندرسون. أمامهما: هودسون أودوي - جيبس وايت - إيلانجا.

الهجوم: كريس وود.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل برايتون ونوتينجهام

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل برايتون ونوتينجهام كالآتي:

1 ليفربول، 12 نقطة.

2 مانشستر سيتي، 12 نقطة.

3 أستون فيلا، 12 نقطة

4 تشيلسي، 10 نقاط.

5 آرسنال، 10 نقاط

6 نيوكاسل، 10 نقاط

7 برايتون، 9 نقاط.

8 نوتينجهام فورست، 9 نقاط

9 فولهام، 8 نقاط.

10 توتنهام، 7 نقاط.

11 مانشستر يونايتد 7 .

12 برينتفورد، 6 .

13 بورنموث 5 .

14 وست هام يونايتد، 4

15 ليستر سيتي، 3 .

16 كريستال بالاس، 3.

17 إيبسويتش تاون، 3 .

18 ساوثهامبتون، نقطة.

19 إيفرتون، نقطة.

20 ولفرهامبتون، نقطة.

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