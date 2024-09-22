الأباتشي.. حقيقة غياب شيكابالا عن مباراة السوبر الإفريقي

كشفت مصدر داخل نادي الزمالك، عن حقيقة غياب محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق، عن مباراة السوبر الإفريقي 2024-2025 أمام الأهلي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، في مباراة السوبر الإفريقي بنسختها الجديدة.

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024، على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتنطلق صافرة هذه المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي.

موقف شيكابالا من المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي

وتردد أنباء أن شيكابالا قائد الزمالك، سيغيب عن مباراة السوبر الإفريقي، لعدة أسباب مختلفة، أبرزهم عامل السن، ومشاركته القليلة مع الأبيض في الآوان الأخيرة.

وعلم “الموجز” من مصدر داخل الزمالك، بأن شيكابالا سيكون ضمن قائمة الزمالك في السوبر الإفريقي، لأنه قائد الفريق ووجوده داعم نفسي كبير للاعبين.

أما مشاركة شيكابالا في المباراة من عدمها، يرجع إلى قرار البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك.

شيكابالا - الزمالك

ملامح قائمة الزمالك في السوبر الإفريقي

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

الدفاع : عمر جابر - محمد حمدي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمود بنتايك.

الوسط : محمد شحاتة - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - زياد كمال - ناصر ماهر - أحمد زيزو - شيكابالا - كونراد ميشالاك - مصطفى شلبي.

الهجوم : سيف الجزيري - عمر فرج.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في السوبر الإفريقي

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، محمد بنتايك.

خط الوسط: محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر.

خط الهجوم: سيف الجزيري، أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي.

الزمالك

الجدير بالذكر، أن الزمالك يشارك في السوبر الإفريقي بصفته بطل الكونفدرالية الإفريقية بالموسم الماضي، أما الأهلي ينافس بها بصفته بطل دوري الأبطال.

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