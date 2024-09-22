تحدد المنافس.. موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال 2024

يترقب عشاق كرة القدم، موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال 2024، بعدما تحدد منافس الأحمر اليوم بشكل رسمي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لخوض منافساته في بطولة الإنتركونتيننتال 2024.

كان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الفائز من مباراة العين وأوكلاند سيتي، في الدور الثاني من بطولة كأس القارات.

وأقيمت مساء اليوم الأحد، مباراة العين وأوكلاند سيتي في الجولة الأولى من بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

واكتسح العين الإماراتي نظيره أوكلاند سيتي، بسداسية مقابل هدفين، في المواجهة النارية التي استضافها ملعب هزاع بن زايد.

وضرب العين الإماراتي موعداً مع الأهلي المصري، في الدور المقبل من البطولة العالمية، بعد هذا الفوز الكبير.

ويستعرض لكم “الموجز” في السطور الآتية، موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال 2024.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وتقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي، يوم 29 أكتوبر المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والعين الإماراتي

سبق أن أعلنت شبكة أبو ظبي الرياضية، عن إذاعتها لـ مباراة الأهلي والعين في بطولة كأس الإنتركونتيننتال القادمة، عبر القنوات المفتوحة.

مشاهدة مباراة الأهلي والعين

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على نايل سات

أسم القناة: AD Sports 1.

تردد القناة: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 HD الجديد

تردد القناة: 12226.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

مواعيد مباريات كأس الإنتركونتيننتال القادمة

الأهلي ضد الفائز من مباراة العين ضد أوكلاند / الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 / على ستاد القاهرة.

باتشوكا المكسيكي ضد بطل أمريكا الجنوبية / الأربعاء 11 ديسمبر 2024 .

الفائز من المباراة الثانية ضد الثالثة / السبت 14 ديسمبر 2024 .

المباراة النهائية: ريال مدريد ضد الفائز من المباراة الخامسة / الأربعاء 18 ديسمبر 2024.

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