فيفا يتواصل مع الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي.. ما السر؟

تلقى ممثلو النادي الأهلي اتصالات من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بغرض التنسيق لانطلاقة المارد الأحمر في بطولة"الإنتركونتيننتال".

وتأتي انطلاق الأهلي في 29 أكتوبر المقبل على أرضية استاد القاهرة بمواجهة العين الإماراتي.

فيفا يجهز الأهلي لمواجهة العين الإمارات في القاهرة

وتعوض بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية 2024 بطولة كأس العالم للأندية، حيث تشارك فيها أبطال القارات الستة الذين توجوا ببطولات دوري الأبطال.

وعلم" الموجز" أنه في الساعات الأخيرة، تمت مكالمات بين النادي الأهلي وفيفا بخصوص عدة نقاط تتعلق بمباراة المارد الأحمر في 29 أكتوبر.

تشمل هذه النقاط ترتيبات الحضور الجماهيري وتنظيم المباراة واستقبال ممثلي فيفا، إضافة إلى الإجراءات الأخرى المرتبطة بهذه المواجهة البارزة.

يتم تنظيم الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن ما يسمى بـ "كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ" من قبل فيفا، حيث يتأهل الفائز إلى دور كأس التحدي.

في دورة كأس التحدي، سيواجه الفائز من مواجهة الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكتين، في مرحلة تعادل نصف نهائي كأس العالم للأندية "الإنتركونتيننتال" للأندية 2024.

وعلى سياق اخر يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي استعدادته للمواجهة المرتقبة أمام منافسه التقليدي نادي الزمالك في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

ويستضيف ملعب "المملكة أرينا" المواجهة التي تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي وذلك يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الأفريقي

وجاءت ملامح قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – عمر كمال عبد الواحد – يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية – إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - (مفاضلة عمرو السولية أوعمر الساعي) - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو – رضا سليم - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - محمود كهربا.

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