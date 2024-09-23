تفاصيل تصنيف قرعة دوري أبطال أفريقيا 2024-2025 بمشاركة الأهلي وبيراميدز

تحدد ملامح تصنيف الأندية المنافسة في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2024-2025، بعد اكتمال عقد المتأهلين عقب انتهاء الأدوار التمهيدية مساء أمس الأحد.

واستهل الأهلي مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، بعدما تأهل إلى دور المجموعات على حساب جورماهيا الكيني، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة.

ويرصد الموجز تصنيف الأندية بعد حسم جميع المقاعد في دور المجموعات.

الأندية المتأهلة إلى دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

الأهلي المصري – بيراميدز المصري – الترجي التونسي – مازيمبي الكونغولي – ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي – بلوزداد الجزائري – الرجاء المغربي – يانج أفريكانز التنزاني

بالإضافة إلى كل من: الهلال السوداني - اتحاد مانيما الكونغولي - مولودية الجزائر الجزائري - أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي - ساجرادا إسبيرانزا الأنجولي - دجوليبا المالي - ستاد أبيدجان الإيفواري - الجيش الملكي المغربي.

تنصيف الأندية المتأهلة إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا

التصنيف الأول: الأهلي - الترجي الرياضي التونسي - صن داونز الجنوب أفريقي - مازيمبي الكونغولي

التصنيف الثاني: شباب بلوزداد الجزائري - يانج أفريكانز التنزاني - بيراميدز - الرجاء المغربي

التصنيف الثالث: الهلال السوداني - أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي - ساغرادا الأنجولي - الجيش الملكي المغربي

التصنيف الرابع: مانيما يونيون الكونغولي - مولودية الجزائر الجزائري - ستاد أبيدجان الإيفواري - دجوليبا المالي

الأهلي

مواعيد مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن تقام مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2024-2025، في شهر أكتوبر وستنتهي في شهر ديسمبر 2024، وذلك بحسب ما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل بداية البطولة.

موعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، في الساعات الأخيرة، عن موعد مراسم قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

وأعلن "كاف" إقامة قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أفريقيا 2024-25 يوم 7 أكتوبر 2024 على أن تنطلق القرعة في الثانية ظهرًا بتوقيت مصر، الثانية عشر بتوقيت المغرب.

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