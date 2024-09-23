مصير مشاركة صفقة الأهلي الجديدة أمام الزمالك.. قرار كولر

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي قرارًا جديدًا بخصوص أحد الصفقات الجديدة التي أبرمها المارد الأحمر مؤخرًا قبل مواجهة الزمالك.

ويواجه الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام غريمه التقليدي الزمالك على ملعب "المملكة أرينا" يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

كولر يدرس استبعاد الصفقة جديدة عن مواجهة الزمالك



وعلم"الموجز" أن مارسيل كولر لديه استقرار على عدم مشاركة أشرف داري في مواجهة الزمالك للمرة الأولى.

وذلك نظرًا لخطورة هذه الخطوة في ظل أهمية اللقاء بعد عودة اللاعب من الإصابة وتحدّي قوة الفريق المنافس إلى جانب الضغط الجماهيري المتوقع.

ويراعي كولر حاليًا الاستمرار في مشاركة ثنائية رامي ربيعة وياسر إبراهيم في خط الدفاع خلال لقاء السوبر الأفريقي، بينما يمكّن داري من المشاركة في المباريات القادمة بعد مواجهة الزمالك.

من جانبه، أكد زهير داري، والد أشرف داري، الظهير الأيمن للأهلي، أنه لم يحضر حفل تتويج الفريق بلقب الدوري المصري في مباراة جورماهيا الكيني التي أقيمت مؤخرًا، معبرًا عن أمنيته بمشاركة ابنه في الاحتفالات القادمة مع الجماهير، مؤكدًا أن اللاعب شعر بالفخر بتواجده في استاد القاهرة.

وأضاف زهير، خلال تصريحات متلفزة أن تتويج الأهلي بالبطولات ليس بالأمر الجديد بالنسبة له، معبرًا عن سروره بمشاركة ابنه في صفوف النادي.

وأوضح: "كان بإمكان أشرف المشاركة في اللقاء السابق، ولكن اختار كولر عدم إشراكه للتركيز على مواجهة الزمالك".

وأكمل: "أشرف داري ليس مصابًا بأي إصابة حاليًا وقد تماثل للشفاء تمامًا ويشارك في التدريبات بانتظام مع الفريق".

وختم: "آمل أن يكون داعمًا أساسيًا للفريق وأن يحقق النجاحات مع الأهلي".

ملامح قائمة الأهلي في السوبر الأفريقي

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – عمر كمال عبد الواحد – يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية – إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - ( عمرو السولية أوعمر الساعي) - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو – رضا سليم - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - محمود كهربا.

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