بالساعة.. مواعيد أهم المباريات اليوم الاثنين 23-9-2024 في الدوري الإسباني والملاعب المختلفة

تقام على مدار اليوم الاثنين، مباريات هامة ومرتقبة، أبرزها ختام الجولة السادسة في الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

وسيلتقي ريال بيتيس مع نظيره ريال مايوركا مساء اليوم الاثنين، في ختام الجولة السادسة من الدوري الإسباني، مع مواجهات نارية من مختلف الدوريات والبطولات حول العالم، ومنها استكمال مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في نسختها الجارية.

ويستعرض الموجز أمام متابعيه، جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 23 - 9 - 2024، والقنوات التي ستقوم بعرضها في جميع أنحاء العالم، ضمن منافسات الموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال بيتيس ضد ريال مايوركا – في تمام الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أتالانتا ضد كومو – في تمام الساعة 9:45 مساء - على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

جوزتبه ضد قيصري سبور – في تمام الساعة 7 مساء

جازينتاب ضد طرابزون سبور – في تمام الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة

الفيحاء ضد الباطن – في تمام الساعة 6:30 مساء - على قناة SSC EXTRA 2 HD الرياضية

الحزم ضد النصر – في تمام الساعة 6:30 مساء - على قناة SSC EXTRA 1 HD الرياضية

الطائي ضد الخليج – في تمام الساعة 6:45 مساء - على قناة SSC 1 HD الرياضية

الاتفاق ضد العدالة – في تمام الساعة 9 مساء - على قناة SSC EXTRA 2 HD

الأهلي ضد الجندل – في تمام الساعة الساعة 9 مساء - على قناة SSC EXTRA 1 HD

النصر السعودي

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

بوافيشتا ضد بنفيكا - في تمام الساعة 10:15 مساء

مواعيد مباريات الدوري الأردني

الحسين ضد معان - في تمام الساعة 9:00 مساء

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي

فيلادفيا يونيون ضد دي سي يونايتد - في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل

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