ديربي الغضب.. ميلان يفوز على الإنتر بثنائية في قمة الدوري الإيطالي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، بالفوز على الإنتر، في ديربي الغضب، خلال المباراة التي أقيمت يوم الأحد، على ملعب جوزيبي مياتزا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة إنتر وميلان في الدوري الإيطالي

جاء الهدف الأول لفريق ميلان، في الدقيقة 10 من بداية الشوط الأول، عن طريق كريستيان بوليسيتش، بعدما أخطأ مدافعي الإنتر في تمريرة الكرة بوسط الملعب، ليستغلها بوليسيتش وينظلق بها إلى منطقة الجزاء، ويسددها داخل الشباك.

وتعادل فريق الأنتر، في الدقيقة 28، عن طريق فيديريكو ديماركو، بتمريرة من المهاجم لاوتارو مارتينيز.

أحرز ماثيو جابيا، هدف الفوز والثاني لفريق ميلان، من خلال ركلة حرة مباشرة، في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

الأنتر وميلان

ضم تشكيل ميلان كل من:-

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: إيمرسون رويال، جابيا، توموري، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: فوفانا، بوليسيتش، رايندرز، لياو.

خط الهجوم: موراتا وأبراهام.

بينما جاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:-

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بنجامين بافارد، فرانشسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، تشالهان أوجلو، هنريخ مختيريان، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

يتواجد فريق الإنتر في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 8 نقاط، بينما يأتي فريق ميلان في المركز السابع، برصيد 8 نقاط.

تاريخ مواجهات إنتر وميلان

واجه الإنتر مع فريق ميلان خلال 224 مباراة.

فاز إنتر 85 مواجهة، سجل 307 هدفًا.

وفاز ميلان 72 لقاء، وسجل 287 هدفًا.

وتعادل الفريقين في 67 مباراة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

تورينو - 11 نابولي - 10 أودينيزي - 10 يوفنتوس - 9 إيمبولي - 9 إنتر- 8 ميلان - 8 لاتسيو - 7 أتالانتا - 6 روما - 6 فيرونا -6 فيورنتينا -6 بولونيا - 6 بارما -5 جنوى - 5 ليتشي - 5 فينيسيا - 4 مونزا - 3 كومو - 2 كالياري - 2

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