ديربي الغضب.. التشكيل الرسمي لـ إنتر وميلان في الدوري الإيطالي

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تشكيل النيرازوري، لمواجهة ميلان في «ديربي الغضب» ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، نظيره ميلان، في الساعة 9:45 مساءً، على جوزيبي مياتزا، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:-

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بنجامين بافارد، فرانشسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، تشالهان أوجلو، هنريخ مختيريان، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

فيما ضم تشكيل ميلان كل من:-

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: إيمرسون رويال، جابيا، توموري، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: فوفانا، بوليسيتش، رايندرز، لياو.

الهجوم: موراتا وأبراهام.

اختاركل من المدربان سيموني إنزاجي مع إنتر، وباولو فونسيكا مع ميلان البدء بالخطة ذاتها (4-4-2).

ويبحث إنتر عن تحقيق الفوز السابع تواليًا على ميلان في ديربي الغضب، أما ميلان، يعاني من سلسلة نتائج سلبية، إذ حقق هذا الموسم الفوز في مناسبة واحدة خلال 5 مباريات في كل المسابقات الرسمية.

ويتواجد إنتر في المركز السادس، برصيد 8 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإيطالي من فوزين وتعادلين دون خسارة، بينما يأتي ميلان في المركز 13، برصيد 5 نقاط بعد فوز وحيد وتعادلين وخسارة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي

تنقل مباراة إنتر ضد ميلان عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية حقوقَ بث مباريات الدوري الإيطالي بالشرق الأوسط، خلال قناة AD SPORTS Premium 1.

تاريخ مواجهات إنتر وميلان

واجه الإنتر مع فريق ميلان خلال 223 مباراة.

فاز إنتر 85 مواجهة، سجل 306 هدفًا.

وفاز ميلان 71 لقاء، وسجل 285 هدفًا.

وتعادل الفريقين في 67 مباراة.

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