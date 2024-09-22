بثنائية ليفاندوفسكي.. برشلونة يتقدم على فياريال في الشوط الأول من الدوري الإسباني

نجح فريق برشلونة فى إنهاء الشوط الأول متقدمًا على فياريال، بنتيجة 2-1، فى المباراة المقامة حاليًا على ملعب “لا سيراميكا”، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، في الموسم الحالي 2024 – 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

برشلونة وفياريال

أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة وفياريال

أهداف الشوط الأول

سجل روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، الهدف الأول لفريق البرسا، من تمريرة داخل منطقة الجزاء من اللاعب بابلو توري لليفاندوفسكي، في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

ليفاندوفسكي يسجل مرة آخرى.. جاء الهدف الثاني لصالح برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، من كرة عرضية من لامين جمال، لتصل إلى روبرت ويسددها في شباك فياريال.

جاء الهدف الثاني لصالح برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، من كرة عرضية من لامين جمال، لتصل إلى روبرت ويسددها في شباك فياريال. الهدف الأول لـ فياريال.. في الدقيقة 38، استغل نيكولاس بيبي خطأ دفاع برشلونة، لينطلق بالكرة ويمررها إلى أيوزي بيريز، ليسددها الآخير داخل مرمى البرسا.

إنذار وإلغاء هدف في بداية المباراة

إنذار مبكر..حصل باريخو لاعب فياريال، إنذار مبكر في الدقيقة الأولى من المباراة، بعد تدخل متهور من اللاعب في منتصف الملعب.

إلغاء هدف لـ فياريال في بداية المباراة.. سجل بينوهدفًا لفياريال بطريقة رائعة بكرة عالية، مرت فوق تير شتيغن، ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل، والنتيجة التعادل 0-0.

وجاء التشكيل الأساسي لـ برشلونة لمواجهة فياريال كالتالي:-

حارس المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي – إريك جارسيا – إنيجو مارتينيز – جيرارد مارتين.

خط الوسط: بيدري – بابلو توري – سيرجي دومينيجيز

خط الهجوم: لامين جمال – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا.

وشهد تشكيل برشلونة العديد من الغيابات بسبب الإصابة، إذ يغيب داني أولمو وفيرمين لوبيز للإصابة بجانب المصابين من قبل مثل رونالد أراوخو وجافي وفرينكي دي يونج، بينما يغيب فيران توريس بسبب تعرضه للطرد في المباراة السابقة.

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