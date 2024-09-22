بدون الأبيض.. الزمالك يواجه الأهلي بزي جديد في مباراة السوبر الإفريقي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الأهلي يوم الجمعة 22 سبتمبر 2024، الساعة التاسعة مساءً، على ملعب المملكة أرينا بالممكلة العربية السعودية، في بطولة السوبر الأفريقي. التفاصيل يرصدها الموجز خلال السطور التالية.

ويظهر فريق الزمالك، في مباراة السوبر الإفريقي، بزي بتصميم جديد، من شركة ذات "ZAT" القطرية الراعي الجديد للفريق الأبيض.

وأرسلت شركة “ZAT”، طاقمين باللون الأبيض وباللون الأسود مجهزين فقط لمباراة السوبرالإفريقي، وليس الطاقم النهائي من الشركة، الذي يخوض به الفريق الموسم الجديد.

وخضعوا لاعبي الزمالك لجلسة تصوير أمس السبت بمقر النادي، بالتيشرتات الجديدة التي وصلت من الشركة القطرية خصيصًا لمباراة السوبر الأفريقي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الزمالك، الزي الجديد الخاص بالفريق، والقميص الإحتياطي باللون الأسود، والأخير هو الأقرب للاستخدام أمام الأهلي بالسوبر الأفريقي.



يدرس مسؤولي الزمالك، لارتداء الفريق الزي الأسود في مباراة السوبرالأفريقي وليس الأساسي الأبيض، وسوف يتم حسم القرار خلال الساعات المقبلة.

قميص الزمالك اللبني في مباراة الشرطة الكيني

ظهر فريق الزمالك، بالزي اللبني في مباراة الشرطة الكيني، وانتقدت جماهير القلعة البيضاء بشدة الزي الجديد، لأنه لا يعبر نهائيًا عن هوية القلعة البيضاء.

وانهالت الانتقادات على قميص الزمالك في مباراتي الشرطة الكيني، حيث أنه تصميم قديم ويشبه قمصان المصري البورسعيدي وغزل المحلة.

يواجه الزمالك ، فريق الأهلي، فى كأس السوبر الأفريقي، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994.

توج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وحقق الزمالك كأس الكونفدرالية، بعدما فاز على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

قناة إم بي سي مصر 2 بتعليق مدحت شلبي وفارس عوض.

قناة بي إن سبورت المفتوحة.

قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

حكم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الحكم الليبى معتز الشلمانى، لإدارة مباراة الأهلي والزملك، في كأس السوبر الأفريقى، يوم 27 سبتمبر الجارى بالسعودية.

ويعاون الشلماني كل من:-

عطية محمد مساعد أول.

التونسي خليل الحساني مساعد ثاني.

الصومالي عمرعبدالقادر ارتان حكما رابعا.

الجنوب أفريقي توم آبونجيل حكم فيديو والمغربي زكريا برنيسي حكم فيديو مساعد.



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