رغم إصابة تير شتيجن.. برشلونة يكتسح فياريال بخماسية في الدوري الإسباني

اكتسح فريق برشلونة مضيفه فياريال، بنتيجة 5-1، اليوم الأحد، على ملعب “لا سيراميكا”، ضمن منافسات الجولة الـسادسة من الدوري الإسباني "الليغا". التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

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تفاصيل أحداث مباراة برشلونة وفياريال

شتيجن يغادر مباراة برشلونة وفياريال باكيًا بعد إصابة خطيرة

غادر تير شتيجن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، مباراة فياريال باكيًا متأثرًا بإصابته خلال اللقاء الذي يقام حاليا بالدوري الإسباني.

ودفع هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، بالحارس البديل إنياكي بينيا بدلاً من شتيجن في الدقيقة 49 متأثرا بإصابته في ركبته.

7 إنذرات وإلغاء 3 أهداف وإهدار ركلة جزاء

أشهر حكم المباراة 7 بطاقات صفراء خلال اللقاء، حصل عليها لاعبي فياريال وبرشلونة وهم:-

داني باريخو - فياريال. أليكس باينا - فياريال. إريك بايلي - فياريال. باو فيكتور - برشلونة. أيوزي بيريز - فياريال. سيرجي كادونا - فياريال. إلياس أخوماش - فياريال.

ألغي الحكم 3 أهداف لفريق فياريال.. سجل بينو هدفًا لفياريال بطريقة رائعة بكرة عالية، مرت فوق تير شتيغن، ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل، والنتيجة التعادل 0-0.

سجل نيكولاس بيبي هدفًا للمرة الثانية لصالح فياريال، في الدقيقة 49، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وتم إلغاء الهدف لفريق فياريال للمرة الثالثة، عن طريق ثيرنو باري، لاعب خط الوسط.

إهدار ليفاندوفسكي ركلة الجزاء.. احتسب حكم المبارة ركلة جزاء لفريق برشلونة، ولكن أهدرها المهاجم ليفاندوفسكي بعدما ارتطمت بالقائم.

أهداف مباراة برشلونة وفياريال

سجل روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، الهدف الأول لفريق البرسا، من تمريرة داخل منطقة الجزاء من اللاعب بابلو توري لليفاندوفسكي، في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

سجل روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، الهدف الأول لفريق البرسا، من تمريرة داخل منطقة الجزاء من اللاعب بابلو توري لليفاندوفسكي، في الدقيقة 20 من عمر المباراة. ليفاندوفسكي يسجل مرة آخرى .. جاء الهدف الثاني لصالح برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، من كرة عرضية من لامين جمال، لتصل إلى روبرت ويسددها في شباك فياريال.

.. جاء الهدف الثاني لصالح برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، من كرة عرضية من لامين جمال، لتصل إلى روبرت ويسددها في شباك فياريال. الهدف الأول لـ فياريال .. في الدقيقة 38، استغل نيكولاس بيبي خطأ دفاع برشلونة، لينطلق بالكرة ويمررها إلى أيوزي بيريز، ليسددها الآخير داخل مرمى البرسا.

.. في الدقيقة 38، استغل نيكولاس بيبي خطأ دفاع برشلونة، لينطلق بالكرة ويمررها إلى أيوزي بيريز، ليسددها الآخير داخل مرمى البرسا. بتمريرة من بيدري إلى بابلو توري الذي كان متمركزًا على حدود منظقة الجزاء، استطاع الآخير أن يسجلها في شباك فياريال، في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

سجل رافينيا، لاعب خط الوسط، الهدف الرابع لفريق برشلونة، في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 83، أحرز رافينيا الهدف الخامس والثاني له، من تمريرة بوجه القدم من لامين جمال.

وضم تشكيل برشلونة لمواجهة فياريال كل من:-

حارس المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي – إريك جارسيا – إنيجو مارتينيز – جيرارد مارتين.

خط الوسط: بيدري – بابلو توري – سيرجي دومينيجيز

خط الهجوم: لامين جمال – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا.

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