تصريحات نارية من مدرب العين الإماراتي وسفيان رحيمي على مواجهة الأهلي

أدلى الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق العين الإماراتي ونجم فريقه سفيان رحيمي، بتصريحات نارية، على مواجهة الأهلي المصري في كأس الإنتركونتيننتال 2024.

اصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، بنظيره الأهلي المصري في الدور الثاني من منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال “كأس القارات”.

ضرب العين الإماراتي موعداً مع الأهلي المصري، بكأس الإنتركونتيننتال، بعدما تخطى أوكلاند سيتي في الدور الأول من البطولة العالمية.

وحقق العين فوزاً كبيراً على أوكلاند سيتي بنتيجة 6-2، في المباراة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب هزاع بن زايد.

موعد مباراة العين والأهلي في الإنتركونتيننتال

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والعين الإماراتي، يوم 29 أكتوبر المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتذاع أحداث مباراة العين والأهلي، عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة، بعدما حصلت على حقوق نشر هذه المواجهة.

العين الإماراتي

مدرب العين الإماراتي يعلق على مواجهة الأهلي

وعلق هيرنان كريسبو مدرب العين الإماراتي على مواجهة الأهلي القادمة، في تصريحات تليفزيونية نارية، عبر فضائية «أبو ظبي» الرياضية.

وقال مدرب العين: “كنت أثق أننا سنقدم مباراة قوية اليوم على ملعبنا، ضد أوكالاند سيتي، وذلك ما ترجمناه بالفعل”.

وأضاف: " أشعر بسعادة كبيرة، باستمرار فريق العين في الفرق الخمسة المشاركة بالبطولة، وهدفنا هو الوصول إلى قطر في الأدوار النهائية".

وعن مواجهة الأهلي، قال مدرب العين: “لدينا أكثر من شهر قبل مباراتنا المصيرية أمام الأهلي في القاهرة، ونسعى بالطبع للوصول إلى النهائيات كما ذكرت”.

وأتم موضحاً: “نحن في مرحلة بناء فريق جديد بالوقت الحالي، وسعيد جدًا من أداء فريقي الفني، الأمر لم يكن سهل بتسجيل 6 أهداف في هذه المباراة لكننا فعلناها".

سفيان رحيمي يعلق على مواجهة الأهلي

وقال سفيان رحيمي نجم الفريق الإماراتي: “مواجهة النادي الأهلي صعبة بكل تأكيد، خاصة أنها في القاهرة، فهو فريق قوي ويمتلك جمهور كبير”.

وتابع: “لكن هدفنا التركيز ومواصلة النتائج الجيدة خلال المباريات القادمة من أجل الوصول إلى نهائيات البطولة”.

واختتم: “أتمنى أن فريقي يقدم أداء كبير في المباريات القادمة، من أجل تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد جماهيرنا”.

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