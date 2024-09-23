الزمالك يتحرك لتجديد عقد حمزة المثلوثي.. وهذا شرط اللاعب

حسم الدولي التونسي حمزة المثلوثي نجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك موقفه النهائي من تجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ويرغب نادي الزمالك في حسم ملف تجديد عقد حمزة المثلوثي خلال الفترة المقبلة للحفاظ على القوام الرئيسي للفارس الأبيض بناءً على رغبة البرتغالي جوزيه جوميز.

حمزة المثلوثي يرحب بالبقاء مع الزمالك

وعلم"الموجز" أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك قد عقد جلسة مع المثلوثي منذ فترة علي هامش التدريبات، بشأن التجديد للقلعة البيضاء حيث رحب اللاعب بالاستمرار.

واتفق الطرفان على عقد جلسة عقب مواجهة السوبر الأفريقي أمام الأهلي خاصًة أن المثلوثي طلب تعديل العقد من الناحية المالية.

وأوصى المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك بتجديد عقد حمزة المثلوثي، نظرا لاحتياج الفريق إلى جهوده خلال الفترة المقبلة، فضلا عن إمكانية توظيفه في أكثر من مركز.

ويواصل الزمالك استعدادته القوية للمواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل، على لقب كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة آرينا بالسعودية.

وقرر حسين لبيب رئيس الزمالك رئاسة بعثة الفريق الأبيض التي ستسافر إلى السعودية، يوم الثلاثاء المقبل، استعداداً لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

قائمة الزمالك في السوبر الأفريقي أمام الأهلي

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي



الدفاع : عمر جابر - محمد حمدي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمود بنتايك



الوسط : محمد شحاتة - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - زياد كمال - ناصر ماهر - أحمد السيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا - كونراد ميشالاك - مصطفى شلبي



الهجوم : سيف الدين الجزيري - عمر فرج

ويشارك الزمالك في هذه البطولة كونه بطلًا للكونفيدرالية الذي توج به مؤخرًا على حساب نادي نهضة بركان المغربي بعد الفوز عليه في لقاء الإياب بهدف دون رد على الرغم من خسارته في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف مستغلًا قاعدة الهدف خارج الديار.

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