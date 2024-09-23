تصنيف قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025 بمشاركة الزمالك والمصري البورسعيدي

أسدل الستار على منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025 في نسختها الجارية مساء أمس الأحد، واكتمل عقد المتأهلين إلى دور المجموعات.

وجاء نادي الزمالك حامل لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، على رأس الأندية المتأهلة إلى دور مجموعات البطولة في نسختها الجارية، ليواصل رحلة الدفاع عن لقبه القاري، والذي توج به في العام الماضي أمام نهضة بركان المغربي.

ويسلط الموجز الضوء على تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور مجموعات كأس الكونفدرالية ومواعيد المباريات وموعد إجراء القرعة.

الأندية المتأهلة إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025

وأسدل الستار مساء أمس الأحد، على منافسات الأدوار التمهيدية في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الرياضي الجاري 202024-2025.

وتأهل إلى دور مجموعات كأس الكونفدرالية:

الزمالك المصري – نهضة بركان المغربي – سيمبا التنزاني – اتحاد الجزائر الجزائري – أسيك ميموزا الإيفواري – المصري البورسعيدي – ستاد مالي – الصفاقسي التونسي – إنيمبا النيجيري – جراف دي داكار السنغالي.

بالإضافة إلى أندية كل من: قسنطينة الرياضي الجزائري - لوندا سول الأنجولي - برافوس ماكيوس الأنجولي - ستيلينبوش الجنوب أفريقي - بلاك بول الموزمبيقي - أورابا يونايتد البوتسواني

تصنيف قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية

التصنيف الأول: الزمالك - نهضة بركان المغربي - سيمبا التنزاني - اتحاد العاصمة الجزائري

التصنيف الثاني: المصري البورسعيدي - الصفاقسي التونسي - استاد مالي - أسيك أبيدجان الإيفواري

التصنيف الثالث: أنيمبا النيجيري - شباب قسنطينة الجزائري - جاراف السنغالي - لواندا سول الأنجولي

التصنيف الرابع: برافوس دو ماكيس الأنجولي - أورابا يونايتد البوتسواني - بلاك بولز الموزمبيقي - ستيلينبوش الجنوب أفريقي

الزمالك

موعد قرعة مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عبر موقعه الرسمي سحب قرعتي دور المجموعات لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر.

وحدد كاف أن موعد إجراء قرعة الكونفدرالية سيبدأ في الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر، بينما يبدأ سحب قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا في الثانية ظهرًا.

مواعيد مباريات مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية

من المقرر أن تنطلق منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 25 أكتوبر المقبل

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