أول تعليق من زيزو على خسارة جائزة أفضل لاعب في جوائز كاف

رد أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، بتعليق ناري، على خسارة جائزة أفضل لاعب في أفريقيا بحفل جوائز كاف 2024، الذي أقيم مساء اليوم الاثنين في دولة المغرب.

وكان أحمد سيد زيزو أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2024، وينافسه عليها كل من، حسين الشحات نجم الأهلي، ورونوين ويليامز حارس صن داونز.

وخسر زيزو جائزة أفضل لاعب في أفريقيا بحفل جوائز كاف اليوم، لصالحه رونوين ويليامز حارس صن داونز، وسيطر عليه وعلى جماهير الأبيض حالة من الحزن بعد فقدان هذه الجائزة.

رد فعل زيزو بعد خسارة جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

وعلق أحمد سيد زيزو على خسار هذه الجائزة ببيان مثير نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ويستعرضه لكم الموجز فيما يلي.

وكتب زيزو في بيانه: “هذه ليست النهاية، إنها البداية لتحدي جديد، شكرا على كل الدعم، جميعنا نعلم كيف تدار في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.. أشكر عائلتي، وأصدقائي، أحبكم جميعا”.

زيزو نجم الزمالك

تعليق ناري من خالد الغندور على خسارة زيزو جائزة أفضل لاعب

على نفس السياق، علق الإعلامي خالد الغندورنجم الزمالك السابق، على عدم حصول زيزو جائزة الأفضل في أفريقيا من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك.

وقال خالد الغندور:رونوين ويليامز، حارس مرميز، وقدم مستوى مميز في بطولة أمم أفريقيا 2023، لكن إزاي ويليامز، يتم ترشيحه من أحسن اللعيبة خارج القارة ومن أحسن اللعيبة داخل القارة وأحسن حارس".

وتابع:" هو عمل إيه! إيه إنجازاته، طلع الثالث في كاس الأمم الأفريقية، لم يفعل شئ مع نادي صن داونز، وبطولة السوبر الأفريقي التي حصل عليها صن داونز، كانت في نهاية 2023".

وأضاف: “ويليامز، لم يفز بأي شئ ولم يفز بأي بطولة مع ناديه، ليه ويليامز، ياخد أحسن لاعب داخل القارة وأحسن حارس في أفريقيا؟”.

خالد الغندور

خالد الغندور يهاجم كاف بسبب زيزو والشحات وشوبير

وأشار إلى أن مصطفى شوبير حارس الأهلي، حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، وتم استبعاده من القائمة النهائية، وويليامز، اللي محققش أي حاجة يترشح لكل حاجة وياخد جوائز، ده عشان رئيس الاتحاد الافريقي وابنه صاحب نادي صن دوانز، ياخد الجائزتين ولا حسين الشحات وزيزو ياخدوها!".

وواصل الغندور حديثه قائلًا: "ويليامز، خد أحسن حارس، بتديله أحسن لاعب ليه؟ يعني إيه أحسن حارس يبقى أحسن لاعب! طبيعي ومنطقي جائزة أفضل لاعب تكون بين زيزو والشحات».

وأردف: "الاتحاد الأفريقي قدم دعوة لحسين لبيب وزيزو، عشان يحضروا الحفل، والزمالك مياخدوش أحسن نادي ولا زيزو، أفضل لاعب! الناس دي احترمت ناس مبتحترمش حد

واختتم الغندور تصريحاته: المشكلة ليست في عدم إعطاء الزمالك جائزة أفضل نادي، المشلكة الحقيقة في عدم إعطاء زيزو، أفضل لاعب داخل القارة، بسبب حارس حصل على جائزة أفضل حارس، موضحًا، موتسيبي وابنه عملوا شغل عشرة على عشرة، عشان حارس صن داونز وعشان يبستبعدوا محمد صلاح، من ضمن اختيارات أفضل لاعب في أفريقيا".

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