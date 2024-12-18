مواجهات نارية تنتظر ليفربول في يناير 2025 تحسم مصير البريميرليج ودوري الأبطال

عشاق الريدز حول العالم، يترقبون مباريات فريق ليفربول الإنجليزي خلال الفترة القادمة الحاسمة لمستقبل الفريق بالبطولات المختلفة التي يشارك بها في الموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق ليفربول لتحقيق الفوز في تلك المواجهات لاستكمال رحلة انتصاراته في الموسم الجاري حيث يتصدرالفريق ترتيب الدوري الإنجليزي حتي الأن برصيد 36 نقطة كما يتصدر ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة.

مواجهات ساخنة تنتظر ليفربول في شهر يناير 2025

ليفربول ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساء -5 يناير - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد أكرينغتون ستانلي - 2:15 - 11 يناير- كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول ضد نوتنجهام فورست - 10 مساء - 14 يناير - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد برينتفورد - 5 مساء -18 يناير - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد ليل - 10 مساء - 21 يناير - دوري أبطال أوروبا

ليفربول ضد إيبسويتش تاون - 25 يناير - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد بي اس في - 29 يناير - دوري أبطال أوروبا

موعد لقاء ليفربول أمام ساوثهامبتون

يلتقي فريق ليفربول نظيره ساوثهامبتون ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كابيتال وان للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة العاشرة مساء غد الأربعاء 18 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

يمكنك مشاهدة لقاء ليفربول ضد ساوثهامبتون، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات كابيتال وان للموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

نادي ليفربول

ترتيب الدوري الإنجليزي

يتصد فريق ليفربول جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، ويرصد لكم الموجز، جدول الترتيب ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة