أول تعليق من فينيسيوس جونيور بعد فوزه بجائزة ذا بيست 2024

علق فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد الإسباني، على فوزه بجائزة ذا بيست (أفضل لاعب في العالم 2024)، خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء في قطر.

وحصل البرازيلي فينيسيوس جونيور على جائزة ذا بيست 2024، التي كان ينافسه عليها هذا العام، أبرز نجوم كرة القدم في العالم، من بينهم كيليان مبابي، جود بيلينجهام، وإيرلينج هالاند.

وأعرب فينيسوس عن امتنانه الكبير بعد الفوز في هذه الجائزة، في أول تعليق له خلال حفل ذا بيست، ويستعرضه لكم الموجز فيما يلي.

أول تعليق من فينيسيوس جونيور على فوزه بجائزة ذا بيست

وقال فينيسيوس جونيور عقب استلامه للجائزة: "شكرًا جزيلاً لك، لا أعرف من أين أبدأ، كان من المستحيل التفكير في الوصول إلى هنا".

وأضاف: "لقد نشأت في عالم من الفقر، إنه أمر مخصص لجميع الأطفال الذين نشأوا في هذا العالم، أشكر كل من صوت لي، ولعائلتي، وللنادي، وزملائي، ولـ كارلو أنشيلوتي، الذي يساعدني دائمًا في مدريد لسنوات عديدة لأنه أفضل ناد في العالم".

واختتم جونيور حديثه عن حصول على جائزة ذا بيست قائلًا: "أتوجه أيضاً بالشكر إلى فريقي السابق فلامنجو وإلى زملائي في الفريق، وإلى بلدي البرازيل التي تدعمني دائمًا".

أول تعليق من فينيسيوس جونيور على فوزه بجائزة ذا بيست

فينيسوس يزين التشكيل المثالي لعام 2024

وتواجد فينيسيوس أيضًا، على رأس التشكيل المثالي لعام 2024 والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا/الأرجنتين).

خط الدفاع: روبن دياز (مانشستر سيتي/البرتغال)، ويليام ساليبا (آرسنال/فرنسا)، أنطونيو روديجر (ريال مدريد/ألمانيا)، داني كارفاخال (ريال مدريد/إسبانيا).

الوسط: توني كروس (ريال مدريد وألمانيا سابقًا)، جود بيلينجهام (ريال مدريد/إنجلترا)، رودري (مانشستر سيتي/إسبانيا).

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي/النرويج)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد/البرازيل)، لامين يامال (برشلونة/إسبانيا).

الجدير بالذكر، أن فينيسيوس جونيور أصبح الفائز التاسع بجائزة ذا بيست، حيث حصل عليها كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي مرتين، وتوج بها لوكا مودريتش مرة وحيدة.

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