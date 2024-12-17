الليلة في الدوحة.. قائمة المرشحين لجوائز حفل ذا بيست 2024

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى كل أنحاء العالم، نحو القنوات الرسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لمتابعة حفل جوائز الأفضل ذا بيست 2024 "The best"، والتي تقام اليوم الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بالنسخة التاسعة للجائزة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتقام حفل جوائز “ذا بيست” اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتم اختيار المتنافسين للحصول على جائزة ذا بيست بناءً على أدائهم خلال الفترة الممتدة من 21 أغسطس 2023 حتى 10 أغسطس 2024.

جائزة ذا بيست

القائمة النهائية للمرشحين لـ جائزة ذا بيست

أفضل لاعب في العالم

داني كارفاخال (إسبانيا)، ريال مدريد

إيرلينج هالاند (النرويج)، مانشستر سيتي

فيديريكو فالفيردي (أوروجواي)، ريال مدريد

فلوريان فيرتز (ألمانيا)، باير ليفركوزن

جود بيلينجهام (إنجلترا)، ريال مدريد

كيليان مبابي (فرنسا)، باريس سان جيرمان - ريال مدريد

لامين يامال (إسبانيا)، برشلونة

ليونيل ميسي (الأرجنتين)، إنتر ميامي

رودري (إسبانيا)، مانشستر سيتي

توني كروس (ألمانيا)، ريال مدريد (معتزل حالياً)

فينيسيوس جونيور (البرازيل)، ريال مدريد.

أفضل حارس مرمى مرشح لـ جائزة ذا بيست

إيدرسون (مانشستر سيتي، البرازيل)

مايك مينيان (ميلان، فرنسا)

إميليانو مارتينيز (أستون فيلا، الأرجنتين)

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان، إيطاليا).

أفضل مدرب

كارلو أنشيلوتي (إيطاليا)، ريال مدريد

ليونيل سكالوني (الأرجنتين)، الأرجنتين

لويس دي لا فوينتي (إسبانيا)

بيب جوارديولا (إسبانيا)، مانشستر سيتي

تشابي ألونسو (إسبانيا)، باير ليفركوزن

أفضل لاعبة

باربرا باندا، زامبيا وشانغهاي شنغلي/ أورلاندو برايد.

كارولين جراهام هانسن، النرويج وبرشلونة

كيرا والش، إنجلترا وبرشلونة

خديجة شو، جامايكا ومانشستر سيتي

لورين هيمب، إنجلترا ومانشستر سيتي

ليندسي حوران (الولايات المتحدة الأمريكية) وأولمبيك ليون

لوسي برونز، إنجلترا وبرشلونة/تشيلسي

مالوري سوانسون، الولايات المتحدة الأمريكية ونادي شيكاغو ريد ستارز

ماريونا كالدينتي (اسبانيا) وبرشلونة/ارسنال

نعومي جيرما، الولايات المتحدة الأمريكية وسان دييغو ويف

أونا باتل، إسبانيا وبرشلونة

سلمى بارالويلو، إسبانيا وبرشلونة

صوفيا سميث، الولايات المتحدة الأمريكية وبورتلاند ثورنز

تابيثا تشاوينجا (ملاوي) وباريس سان جيرمان/أولمبيك ليون

ترينيتي رودمان، الولايات المتحدة الأمريكية وروح واشنطن

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم من فيفا

أندري لونين، أوكرانيا وريال مدريد

ديفيد رايا، إسبانيا وأرسنال

يدرسون والبرازيل ومانشستر سيتي

إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين وأستون فيلا).

جيانلويجي دوناروما (إيطاليا) وباريس سان جيرمان

مايك مينيان، فرنسا وميلان

أوناي سيمون، إسبانيا ونادي أتليتيك بيلباو

أفضل مدرب/ة (فئة السيدات)

إيلينا ساديكو (السويد)، سلتيك

إيما هايز (إنجلترا)، تشيلسي/الولايات المتحدة الأمريكية

فوتوشي ايكيدا (اليابان)

جاريث تايلور (إنجلترا)، مانشستر سيتي

جوناتان جيرالديز (إسبانيا) برشلونة/واشنطن سبيريت

ساندرين سوبيران (فرنسا)، باريس إف سي

سونيا بومباستور (فرنسا)، أولمبيك ليون/تشيلسي

أفضل حارسة مرمى

آن كاترين بيرجر، ألمانيا وتشيلسي / نيوجيرسي / نيويورك جوثام

أياكا ياماشيتا، اليابان وكوبي ليونيسا/مانشستر سيتي

كاتا كول، إسبانيا وبرشلونة

ماري إيربس، إنجلترا ومانشستر يونايتد/باريس سان جيرمان

المرشحون لجائزة مارتا من فيفا

دلفين كاسكارينو (فرنسا)، أولمبيك ليون ضد بنفيكا

مارينا هيجيرنج (ألمانيا)، إيسن ضد فولفسبورج

سكينة كرشاوي (فرنسا)، فرنسا ضد السويد

بولينا كرومبيجل (ألمانيا)، دويسبورغ ضد هوفنهايم

مارتا (البرازيل)، البرازيل ضد جامايكا

نينا ماتيتش (صربيا)، صربيا تحت 19 سنة للسيدات ضد إنجلترا تحت 19 سنة للسيدات

بيث ميد (إنجلترا)، أرسنال ضد وست هام يونايتد

جوزيبينا موراكا (إيطاليا)، لاتسيو ضد بولونيا

عزيزات أوشوالا (نيجيريا)، برشلونة ضد بنفيكا

مايرا بيلايو (المكسيك)، المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية

ترينيتي رودمان (الولايات المتحدة الأمريكية)، الولايات المتحدة الأمريكية ضد اليابان

المرشحون لجائزة بوشكاش من فيفا

حسن الهيدوس (قطر)، قطر ضد الصين

تيري أنتونيس (أستراليا)، ملبورن سيتي ضد ويسترن سيدني واندررز

ياسين بنزية (الجزائر)، الجزائر ضد جنوب أفريقيا

والتر بو (الأرجنتين)، لانوس ضد تيغري

مايكل شيرينوس (هيندوراس)، كوستاريكا ضد هندوراس

فيديريكو ديماركو (إيطاليا)، إنتر ميلان ضد فروزينوني

أليخاندرو جارناتشو (الأرجنتين)، إيفرتون ضد مانشستر يونايتد

محمد قدوس (غانا)، وست هام يونايتد ضد فرايبورج

دينيس أوميدي (أوغندا) كيتارا

بول أونواتشو (نيجيريا)، طرابزون سبور ضد كونياسبور

جادين فيلوجين (إنجلترا)، روثرهام يونايتد ضد هال سيتي

المرشحون لجائزة فيفا للمشجعين

خوسيه أرماندو (المكسيك)

كريج فيرجسون (اسكتلندا)

جيليرمي جاندرا مورا (البرازيل)

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