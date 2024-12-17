وكيل ماريانو دياز يكشف حقيقة انتقال اللاعب للأهلي في الانتقالات الشتوية

كشف ديفيد أراندا، وكيل أعمال الدومينيكاني ماريانو دياز، مهاجم ريال مدريد وإشبيلية السابق، عن حقيقة الشائعات المتداولة مؤخرًا بخصوص اقتراب اللاعب من الانتقال لصفوف فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، للمشاركة في كأس العالم للأندية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وأكد ديفيد أراندا، وكيل أعمال ماريانو دياز في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة إم بي سي مصر: ” لم نتلقى أي عروض من جانب النادي الأهلي أو من إفريقيا بشكل عام لماريانو دياز، والمارد الأحمر لم يقدم عرضًا رسميًا للاعب حتى الآن".

ماريانو دياز

وتابع: “يتواصل معي وكلاء بمصر، ولكن بشأن لاعب آخر وليس ماريانو دياز، ولكن إذا قدم النادي الأهلي عرضًا إلى موكلي سوف نناقشه لكن حتى الآن لا توجد مناقشات رسمية”.

وأضاف: “ماريانو دياز يعد نفسه بشكل جيد بعد ابتعاده عن الضغوط وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع أشبيلية، ويمر بحالة بدنية عالية ومستعد لاستقبال العروض في الفترة المقبلة”.

موعد انطلاق كأس العالم للأندية 2025

ويأتي فريق الأهلي، في المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية،، التي تضم بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية، في 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة، ويمثل الكرة العربية في مونديال الأندية 2025 5 فرق، "الأهلي - الهلال - العين الإماراتي - الترجي التونسي، الوداد المغربي".

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: بالميراس - بورتو - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد - بوتافوجو - سياتل ساندرز.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي - بوكا جونيورز - بنفيكا

المجموعة الرابعة: فلامينجو - الترجي - تشيلسي - ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت - أوراوا ريد دايموندز - مونتيري - إنتر ميلان

المجموعة السادسة: فلومينينسي - بروسيا دورتموند - أولسان - ماميلودي صن داونز.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - الوداد - العين - يوفنتوس.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد - الهلال - باتشوكا - ريد بول سالزبورج.

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