مواعيد مباريات غدا الأربعاء 18- 12-2024 والقنوات الناقلة

يرصد " الموجز " مواعيد مباريات غدا الأربعاء الموافق 18-12-2024، حيث تنطلق مواجهات ساخنة و مثيرة في مختلف أنحاء ملاعب الكرة العالمية وذلك في إطار منافسات الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وأبرز مباريات غد الأربعاء مواجهة نارية تجمع فريق ريال مدريد ضد نظيره فريق باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس إنتر كونتيننتال بالعاصة القطرية الدوحة كما يلتقي باريس سان جيرمان ضد موناكو بالدوري الفرنسي.

وتنتظر الجماهير مواجهة قوية تجمع بين الفريق الكروي الأول بنادي غزل المحلة أمام فريق البنك الأهلي بـ كأس الرابطة المحترفة.

مواعيد مباريات الأربعاء 18 ديسمبر 2024

ويرصد " الموجز " مواعيد أبرز مباريات غد الأربعاء بمختلف البطولات والدوريات المختلفة في جميع أنحاء الملاعب العالمة.

مواعيد مباريات الغد بكأس إنتر كونتيننتال 2024

ريال مدريد الإسباني ضد باتشوكا المكسيكي – نهائي كأس إنتر كونتيننتال- الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD1

مواعيد مباريات الغد بـ الدوري الإسباني

إسبانيول ضد فالنسيا – الساعة 10:30 مساء beIN Sports HD6

فياريال ضد رايو فاليكانو – الساعة 10:30 مساء beIN Sports HD3

مواعيد مباريات الغد بالدوري الفرنسي

موناكو ضد باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء beIN Sports HD1

مواعيد مباريات الغد بـ كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

البنك الأهلي ضد غزل المحلة – الساعة 9 مساء على قناة on sport

تشكيل ريال مدريد ضد باتشوكا

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ريال مدريد ضد باتشوكا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، أنطونيو روديجر، تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، براهيم دياز.

ريال مدريد

تشكيل باتشوكا ضد ريال مدريد

في حراسة المرمى: كارلوس مورينو.

الدفاع: جوستافو كابرال، بريان جونزاليس، لويس رودريجيز، أندريس ميكولتا.

الوسط: بيدرو بيدرازا، ألفونسو جونزاليس، آلان باوتيستا، إلياس مونتيل.

الهجوم: أسامة إدريسي، سالومون روندون.

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