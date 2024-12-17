فيفا يعلن موعد طرح وأسعار تذاكر كأس العالم للأندية 2025

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم الثلاثاء، عن بدء طرح تذاكر مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، ابتداءً من يوم الخميس المقبل، الموافق 19 ديسمبر الجاري. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويشارك النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ممثلًا عن القارة الأفريقية، بجانب الوداد المغربي وصنداونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي.

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية، في 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة، ويمثل الكرة العربية في مونديال الأندية 2025 5 فرق، "الأهلي - الهلال - العين الإماراتي - الترجي التونسي، الوداد المغربي".

كأس العالم للأندية 2025

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن عشاق كرة القدم سيكون بإمكانهم شراء تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بدءًا من يوم 19 ديسمبر الجاري.

وستتاح التذاكر عبر موقع " FIFA.com/tickets" ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت أمريكا، والرابعة عصرًا بتوقيت أوروبا، والخامسة مساءً بتوقيت القارة.

تفاصيل أسعار تذاكر كأس العالم للأندية 2025

أسعار تذاكر المرحلة الأولى ستبدأ من 30 دولارًا أمريكيًا (دون احتساب الضرائب والرسوم).

مباريات دور المجموعات ستكون متاحة، مع تحديد سعر التذاكر لعامة الجمهور بـ30 دولارًا أمريكيًا (دون احتساب الضرائب والرسوم).

الأسعار قد تختلف حسب المباريات.

عملية شراء التذاكر تتم فورًا وفقًا لقاعدة الأولوية بالأسبقية.

مواعيد فتح مبيعات تذاكر كأس العالم للأندية 2025 للمجموعات المختلفة

مباريات المجموعة A وB: الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة (الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة).

مباريات المجموعة C وD: الساعة 3:00 بتوقيت الولايات المتحدة (العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة).

مباريات المجموعة E وF: الساعة 5:00 بتوقيت الولايات المتحدة (الثانية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة).

مباريات المجموعة G وH: الساعة 1:00 بتوقيت الولايات المتحدة (الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة).

نظام كأس العالم للأندية 2025

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية، يوم الأحد 15 يونيو المقبل، فى ميامي، بمشاركة فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، 32 فريقًا من 6 أندية قارية، بجانب بطل البلد المضيف، ويتم تقسيم الفرق على 8 مجموعات كل مجموعة من أربع فرق، ويتأهل الأول والثانى فقط إلى دور الـ16.

وابتداءً من دور الـ16 للبطولة، يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وصولا إلى المباراة النهائية، على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

يأتي الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، وهي كالتالي:

بالميراس البرازيلي. بورتو البرتغالي. الأهلي المصري. إنتر ميامي الأميركي.

إقرأ أيضًا:

تصميم جديد لبطولة استثنائية.. فيفا يكشف عن الكأس الذهبية لمونديال الأندية 2025

مجانًا.. منصة "دازن" تحصل على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية