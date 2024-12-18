بث مباشر مباراة أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.. يقدم موقع “الموجز” في التقرير التالي، بث مباشر مباراة أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، والتي تقام على ملعب “الإمارات”، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وتأهل أرسنال إلى دور ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بعد الفوز على بريستون نورث ايند، بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ديبدايل"، بينما صعد كريستال بالاس إلى دور الـ8، بعد الفوز 2-1 على أستون فيلا في عقر داره ووسط جماهيره.

أرسنال وكريستال بالاس

سبق والتقي أرسنال ضد كريستال بالاس ، في خمس مواجهات في كأس الكاراباو ، ونجح أرسنال في تحقيق الفوز في أربع مواجهات ، بينما فاز كريستال بالاس في لقاء وحيد.

بث مباشر مباراة أرسنال وكريستال بالاس في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

تنطلق صافرة حكم مباراة أرسنال وكريستال بالاس، في تمام التاسعة والنصف من مساءً، على ملعب “الإمارات”، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام كريستال بالاس

حراسة مرمى: لوكاس فابيانسكي.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا, جان كلاير توديبو, ماكس كيلمان, إيمرسون بالميري.

خط الوسط: توماس سوستشيك, كارلوس سولير, لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: جارود بوين, كريسينسيو سامرفيل, ميشيل أنطونيو.

تشكيل كريستال بالاس المتوقع أمام أرسنال

حراسة المرمى: هندرسون.

خط الدفاع: تشالوباه ، نكرواكس ، جيهي.

خط الوسط: مونيوث ، هيوز ، ليرما ، ميتشل.

خط الهجوم: سار ، مانيتا ، ايزي.

غيابات أرسنال قبل مباراة كريستال بالاس الليلة

أولكسندر زينشينكو - إصابة خفيفة ويغيب حتى أوائل يناير 2025.

بن وايت - إصابة في الركبة ويغيب حتى أواخر يناير 2025.

ديكلان رايس - إصابة خفيفة ويغيب حتى مشكوك في مشاركته.

ريكاردو كلافيو - إصابة في الركبة ويغيب حتى أواخر ديسمبر 2024.

تاكيهيرو تومياسو- إصابة في الركبة ويغيب حتى أوائل يناير 2025.

بث مباشر مباراة أرسنال وكريستال بالاس في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وكريستال بالاس

ومن المقرر أن تذاع مباراة آرسنال وكريستال بالاس على شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث تمتلك جميع الحقوق في بث وإذاعة جميع مباريات كأس الكاراباو، لذا يمكنك مشاهدة اللقاء عبر قناة bein Sports HD 5.

أسندت شبكة قنوات بي ان سبورتس ، تعيين المعلق الرياضي “محمد بركات” معلقًا علي لقاء ارسنال ضد كريستال بالاس في كأس رابطة الأندية.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الزمالك يحكم سيطرته على سيراميكا كليوباترا.. انتصارات متتالية وأرقام مميزة