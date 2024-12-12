أرسنال يقهر موناكو بثنائية في دوري الأبطال

انتهت مباراة أرسنال ضد موناكو ، بفوز أرسنال بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة من الدورالأول لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

فوز أرسنال في مواجهته ضد موناكو، حقق له دفعة قوية في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 13 نقطة بينما يحتل فريق موناكو المركز الـ 16 برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة أرسنال ضد موناكو

انطلقت مباراة فريق أرسنال ضد نظيره موناكو، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة للدور الأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد موناكو

تم نقل قمة أرسنال ضد موناكو، بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة beIN Sports HD 4.

أرسنال ضد موناكو

تشكيل أرسنال ضد موناكو

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: بارتي، ساليبا، كويور ولويس.

خط الوسط: رايس، ميرينو وأوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي وجيسوس.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد فوز أرسنال ضد موناكو ويأتي كالأتي..

1- ليفربول 18 نقطة.

2- برشلونة 15 نقطة

3- أرسنال 13 نقطة

4- باير ليفركوزن 13 نقطة.

5- أستون فيلا 13 نقطة

6-إنتر ميلان 13 نقطة.

7- بريست 13 نقطة

8 - ليل 13 نقطة.

9- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

10- بايرن ميونخ 12 نقطة

11- أتلتيكو مدريد 12 نقطة .

12- ميلان 12 نقطة .

13- أتالانتا 11 نقطة

14- يوفنتوس 11 نقطة.

15- بنفيكا 10 نقاط.

16- موناكو 10 نقاط .

17- سبورتينج لشبونة 10 نقاط .

18- فينورد 7 نقاط.

19- كلوب بروج 10 نقاط.

20- ريال مدريد 9 نقاط .

21- سيلتيك، 9 نقاط.

22 -مانشستر سيتي 8 نقاط.

23- آيندهوفن 8 نقاط .

24- دينامو زغرب، 8 نقاط.

25- باريس سان جيرمان 7 نقاط.

26- شتوتجارت 7 نقاط.

27- شاختار 4 نقاط.

28- سبارتا براج 4 نقاط.

29- شتورم جراتس 3 نقاط.

30- جيرونا 3 نقاط.

31- النجم الأحمر 3 نقاط .

32- سالزبورج 3 نقاط.

33- بولونيا، نقطة.

34- لايبزيج، بدون رصيد من النقاط.

35- سلوفيان براتيسلافا، بدون رصيد من النقاط.

36- يونج بويز، بدون رصيد من النقاط .

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